新冠疫苗｜拉美多國緊急接種中國疫苗　亞歐多國投下「信任票」

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-02-08 10:15

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，新冠疫苗無疑成為當下最牽動全球神經的救命物資。近來，中國新冠疫苗國際訂單不斷。截至目前，包含智利、巴西、秘魯以及哥倫比亞在內的多個拉美國家已批准緊急使用來自中國新冠疫苗，其中一些國家已開始大規模接種。

官媒新華社上周六（6日）發表評論稱，中國疫苗成為拉美抗疫「及時雨」，中東、南亞、東歐等國也給中國疫苗投下「信任票」。與此同時，中國疫苗至少已拿到16個國家及地區超5億劑疫苗合同。

周日（7日）下午，由中國援助柬埔寨的第一批國藥新冠疫苗抵達柬埔寨首都金邊。報道稱，柬埔寨首相洪森（Hun Sen）當天赴金邊國際機場，接收中國疫苗。

另據微信公眾號「國防部發布」7日消息，為落實中國領導人習近平關於將中國新冠疫苗作為全球公共產品的重要宣示，應柬埔寨軍隊請求，經中共軍委批准，解放軍向柬埔寨軍隊提供的一批新冠疫苗於當日交付柬方，柬埔寨軍隊是首批接受中國軍隊新冠疫苗援助的外國軍隊。

此前，副首相兼國防大臣迪班（Tea Banh）已經接種中國新冠疫苗，成為柬埔寨首位接種者。10日，柬埔寨的疫苗接種工作將在金邊市甘密醫院啟動，醫療工作者已為此做好充分準備。

此外，應巴基斯坦軍隊請求，經中共軍委批准，解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗也於2月7日交付巴方。此前，阿聯酋、巴林、埃及、約旦、伊拉克、塞爾維亞、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦已批准中國國藥疫苗；印尼、土耳其、巴西和智利、哥倫比亞等國已批准並開始廣泛接種科興的疫苗。烏拉圭、墨西哥等國也有望很快用上中國疫苗。

在巴西接診新冠患者的醫務人員中開展的臨床試驗結果顯示，中國科興疫苗對新冠重症和住院的保護效力達到100%，對有明顯症狀且需要醫療干預的新冠病例的保護效力為83.7%。

當地時間2月5日，世衛組織（WHO）舉行新冠肺炎例行發布會稱，目前世衛組織對13種新冠疫苗展開評估，其中4種疫苗的評估進程處於非常後期的階段，包括中國國藥集團和科興公司的兩種新冠疫苗，世衛組織已派團隊前往中國考察相關設施。同日，美國《紐約時報》發文，呼籲摒棄對中俄疫苗的偏見。

歐洲多國也在疫苗短缺持續的情況下，紛向中國新冠疫苗示好。匈牙利1月底在歐盟藥物管理局（European Medicines Agency）還未有批准下，搶先批准使用中國國藥集團疫苗，以及俄羅斯「衛星五」疫苗（Sputnik V），成為歐盟第一個準用中俄新冠疫苗國家。

捷克考慮跟隨匈牙利做法，早於歐盟官方搶先批准使用中國疫苗。奧地利亦繼德國後，表明對使用中國疫苗持開放態度。歐盟則呼籲中國方面儘快提交疫苗所有數據，供歐方審批。

2020年6月16日，馬克龍（右二）參觀法國本土製藥巨頭賽諾菲的疫苗研發基地。（Getty）

中國官媒新華社稱，從拉美到中東，從南亞到東歐，愈來愈多的國家給中國疫苗投下「信任票」。中國為緩解疫苗供應緊張做出的努力，展現出負責任大國應有的擔當。

但對中國疫苗，外界仍有一些質疑聲音。當地時間2月4日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席美國智庫「大西洋理事會」的「歐洲中心」計劃啟動儀式，討論了後疫情時代的地緣政治格局。

馬克龍稱，中國在疫苗分發方面取得了「明顯的外交成功」，這可能讓我們西方領導人「有點兒丟臉」。他還質疑稱中國疫苗缺乏透明度，若中國疫苗無效，可能會促進新冠病毒（SARS-CoV-2）變異。

法新社評論稱，法國最大製藥集團賽諾菲和巴斯德研究所的疫苗研發均遭遇挫折，引發失望情緒。歐洲仍然是受新冠疫情影響最嚴重的地區之一，已有超過76萬人死亡。在歐洲，疫苗接種緩慢正引發公眾憤怒。

中國外交部發言人趙立堅曾表示，選擇哪種疫苗應該由各國自主決定，在這個問題上不應有惡性競爭，更不應進行所謂「對抗」。中方正切實努力踐行新冠肺炎疫苗作為全球公共產品的宣示，同其他國家特別是發展中國家以不同方式開展疫苗國際合作，根據他們的需要，提供力所能及的支持與幫助。