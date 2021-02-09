習近平將在中國中東歐峰會上講話　或向拜登展示中歐關係強大

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-09 12:19

中國-中東歐國家領導人峰會將於2月9日在北京舉行，由國家主席習近平主持並發表講話。 分析指出，中國或會藉此向美國新任總統拜登（Joe Biden）釋放訊號，展示中歐關係的強大。

據中國外交部發言人華春瑩此前發放的消息，中國-中東歐峰會是由中國倡議舉辦，但由於新冠肺炎疫情影響，在去年4月決定延後，如今則改為以視像形式。中東歐國家領導人及高級別代表，以及中國-中東歐國家（17+1）合作觀察員代表將應邀出席。

推遲已久的中國－中東歐國家領導人峰會即將舉行，習近平將發表重要講話。（新華社）

據不具名歐洲外交官在接受《南華早報》訪問時透露，在去年完成歐中投資協定談判後，中國希望向美國新政府發出訊號，展示中國與整個歐洲的關係是強大，「事實上，許多歐洲國家都希望從美國獲得更大的參與，但這將需要華盛頓方面更強有力的支持和更大的協調。否則，許多國家，尤其是較小的國家，可能會受到中國的（影響）。」

此外，德國柏林墨卡託中國研究中心的專家斯特奇（Grzegorz Stec）認為，新冠肺炎疫苗有可能是今次峰會上的一個重要話題。中國在中東歐不乏關係牢固的夥伴，比如匈牙利和塞爾維亞，分別是中資正在建設的匈塞鐵路的起點和終點。而在新冠肺炎疫情中，塞爾維亞已於1月份接收中國國藥集團的100萬劑新冠疫苗，成為首個使用中國疫苗進行大規模接種的歐洲國家。另匈牙利藥品監管機構，亦已經於1月底批准國藥集團的新冠肺炎疫苗。

官方傳媒《經濟日報》還在2月8日的一篇文章中指出，一方面中國和中東歐國家不斷深化防疫合作，中東歐國家防疫工作在歐洲國家中表現亮眼。另一方面，中國與部分中東歐國家貿易逆勢上揚，為17+1合作」孕育了新機遇。

（綜合報道）