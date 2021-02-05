馬克龍不贊成歐美聯合對抗中國　稱極有可能發生衝突

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-05 12:43

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2月4日出席華盛頓智庫大西洋理事會的討論。他表示，即使歐盟和美國有更相近的價值觀，也不應該聯合起來對付中國，認為聯合對抗中國極有可能發生衝突。

馬克龍指出，美歐聯合可能會迫使中國降低於應對氣候變化等問題的合作程度，並加劇中國的侵略行為，例如南海。鑑於美國政府重新參與世界衛生組織（World Health Organization）等多邊框架，馬克龍認為「未來一段時間對中國領導人和中國來說都非常重要」。

馬克龍再次提出召開由法國、中國、美國、英國和俄羅斯五個聯合國常任理事國參加的峰會。他曾試圖在2020年召開峰會，但因為中美關係緊張未能實現。

馬克龍指出，有必要通過世界貿易組織（World Trade Organization）和經濟合作發展組織（OECD）進行貿易、工業和知識產權的全球倡議。他承認，歐盟和中國2020年12月簽署的協議並未解決知識產權問題。

對於技術問題，馬克龍重申「不依賴於100%的中國解決方案」。他決定不允許於法國的戰略領域部署和使用中國5G技術，同時「不想完全依賴美國的決定」。

至於人權問題，馬克龍認為有必須對中國施壓，但就為中歐投資協定辯護，稱中國首次願意接受國際勞工組織的規例，致力應對勞工問題。