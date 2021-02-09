發射任務後「圍火跳舞」有深意　長征火箭設計師揭秘中國航天傳統

撰文： 蘇米 葉琪 最後更新日期： 2021-02-09 17:37

長征五號運載火箭總體主任設計師黃兵一段去年演講時的片段曝光時，他透露中國航天原來有一個奇特「傳統」，就是每次發射任務結束離開海南文昌發射場前，都會即場大火燒毀保密文件，然後大家會圍着火堆載歌載舞。

長征五號運載火箭總體主任設計師黃兵。（影片截圖）

據介紹，該次演講是在2020年8月22日舉行，是「科普中國-我是科學家」第24期演講「飛向深空」。黃兵表示，銷毀保密資料是一個非常重要的工作，也是一個「傳統」，「因為每次執行任務的時候，我們都會涉及到很多的保密資料。」

黃兵指，按照保密的規定，該些保密資料不能隨身攜帶，而且數量相當多，「怎麼處理呢，我們會選擇在海邊找一個偏僻的地方，然後用一把火把它給燒掉。」黃兵稱，大火燒掉的同時，大家會圍着火堆載歌載舞，「也算是臨走前對這發任務成功的一個慶祝，同時也是對下一發的任務一個良好的祝願」

黃兵表示，圍繞火堆載歌載舞一方面是慶祝今次任務成功，另一方面是祝願下一次任務。（網上圖片）

此外，黃兵亦有介紹航天員在發射前的最後一餐，他們一般都會吃包子，一是時間安排緊，吃包子的速度較快，二來是因為圓圓的包子有「任務圓滿」的意思。

（綜合報道）