最高檢公布新冠疫苗犯罪典型案例　礦泉水假疫苗流入香港運往國外

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-11 10:59

最高人民檢察院近日公布多宗涉及新冠疫苗犯罪的典型案例，不少都與假疫苗有關。其中一宗案例是疑犯以生理鹽水、礦泉水製造假疫苗後銷售，至案發時已製並銷售約5.8萬支假新冠疫苗，獲利約1800萬元（人民幣．下同）。而在另一宗案例中，香港成為運往國外的中轉站。

內地現時流通的新冠疫苗，主要來自科興及國藥。（視覺中國）

案情指，疑犯孔某、喬某在去年8月產生製造假新冠疫苗並銷售牟利的想法，遂通過互聯網查找、了解真疫苗的針劑及包裝樣式。隨後，孔某、喬某就購買預灌封注射器，在酒店房間及租住房內，用生理鹽水製造假疫苗。為擴大製假規模，喬某更有從老家找來親屬、朋友幫助。後期由於生理鹽水不足，喬某改為以礦泉水代替。

另一宗案例與香港有關。孔某對外偽稱假疫苗是「從內部渠道拿到的正品新冠疫苗」，成功吸引買家李某。李某誤以為是真疫苗，透過他人在11月10日以104萬元的價格購得2000支假疫苗。隨後，李某將疫苗分裝在保溫箱，通過物流公司經天津空運至深圳，再於翌日通過中介將第一批600支假疫苗，以貨運隱藏夾帶的方式運至香港，最終運往國外。

不過，同案另外一名疑犯陳某在得知行為敗露後，就安排人員將剩餘存放在香港、福建兩地的1400支假疫苗全部銷毀。

最高檢指，截至2021年2月10日，全國檢察機關共在21宗案件中，依法批准逮捕70名疑犯。最高檢強調，作為對抗新冠疫情的終結武器，新冠疫苗對於阻斷疫情傳播具有不可替代的作用，關係到人民群眾生命健康、公共衛生安全和國家安全，是國家重要的戰略性、公益性物資。維護疫苗的生產、流通和接種秩序，對於最終取得抗疫勝利具有重要作用。

最高檢指，新冠疫苗是對抗新冠疫情的終結武器，是國家重要的戰略性、公益性物資。（視覺中國）

最高檢要求全國各級檢察機關針對涉新冠疫苗犯罪，積極配合公安機關迅速行動，堅決予以打擊，發現一宗、查處一宗，及時依法逮捕、起訴。

（最高人民檢察院）