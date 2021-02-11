三國探索火星　「天問一號」為何不會被外國探測器信號干擾？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-11 17:34

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器周三（10日）實施近火捕獲制動，開啟環繞火星之旅，也標誌着「繞、落、巡」三大目標中的環繞目標順利達成。 在「火星衝日」探測窗口期間，阿聯酋、中國和美國均向火星發射了無人探測器，阿聯酋的「希望號」（Amal）火星探測器則於9日成功進入環火星軌道。 由於有三個探測器圍繞火星進行活動，國外的火星探測器的信號會對「天問一號」的信號接收和處理產生干擾嗎？內地有專家指出，「天問一號」被國外火星探測器信號干擾的可能性很小。

內媒報道指，甚長基線干涉測量（VLBI）測軌分系統參與了對「天問一號」的測定軌工作。VLBI也是「天問一號」在各個測控段精密測定軌必不可少的手段，特別是在巡航段、火星捕獲段、著陸降落段、科學探測段等關鍵弧段發揮著至關重要的作用。

上海天文台研究員劉慶會指，隨著「天問一號」成功剎車並被捕獲，VLBI測軌分系統也到了任務最關鍵的時刻，「2月1日到28日的測控弧段很重要，要保證每天觀測，支持『天問一號』探測器完成1次平面機動以及3次近火制動等動作」。

劉慶會指，由於「天問一號」發出的信號比較強，另外接收信號的帶寬可調節，避免其他探測器發出的信號進入中方的接收頻段，因此被國外火星探測器信號干擾的可能性很小。

劉慶會進一步解釋，VLBI相關處理包括相關處理和積分處理，相關處理是為了求相位差，積分處理是為了將信號相加，實現了信號的增強。大家不難發現，核心要相位對齊，精確求解出相位差。而相位差的精確求解需要精確地知道探測器的軌道。

劉慶會說：「由於中國和外國的探測器的軌道不同，我們能精確地知道探測器的軌道，能保證中國探測器的相關處理和積分處理準確後，中國探測器的信號增強。而針對別國探測器就未能做好準確地相關處理和積分處理，信號減弱。兩者相對比，自然就突出了中國探測器的信號了。」

（綜合報道）