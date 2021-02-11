中澳交惡｜南非「漁人得利」　葡萄酒對華出口過去三月躍升五成

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-11 21:15

中國與澳洲關係陷入低谷，中國商務部去年通過採用保證金形式，對澳洲葡萄酒產品實施臨時反傾銷關稅措施，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。 路透社10日（周三）報道指，澳洲葡萄酒對中國的出口額暴跌後，過去3個月南非葡萄酒對中國的出口躍升了50%。此外，除了葡萄酒外，中國還在鋁、銅和煤的進口上，從澳洲轉向非洲。

報道指，去年4月，南非為應對新冠疫情，實行了全國範圍的限制措施，其中即包括全國範圍的禁止販酒令，隨後南非反覆調整限制措施，如此舉措給當地的酒莊和相關行業帶來了經濟上的損害。

但是這一切在去年11月中國商務部對澳洲進口葡萄酒實施臨時反傾銷關稅措施後，就發生了改變。南非葡萄酒貿易協會的數據顯示，過去三個月南非葡萄酒對中國的出口躍升了50%。此外，人們期待中國民眾在春節期間會耗盡澳洲葡萄酒的庫存，從而購入更多南非葡萄酒。

南非好望莉勒夫（Vergenoegd Löw）酒莊的營銷經理麥克維（Shaun McVey）表示：「我們現在銷量可以獲得更大提升。我們已經把（銷量）數字從一年內發送3到4個集裝箱，提升到15到20個集裝箱。 」

報道又指，除了葡萄酒外，中國還在鋁、銅和煤的進口上，從澳洲轉向非洲。中國海關數據顯示，2020年第四季度，澳洲對中國的鋁材進口量下降了22%，而從畿內亞的鋁材進口量猛增了70%。中國從澳洲進口銅精礦數量在去年12月跌至零，與此同時，剛果民主共和國對中國的銅精礦出口卻增加17%。南非的煤炭業也得到了提振，上月南非五年來第一批向中國出口的動力煤抵達中國，出口商希望2021年銷量獲得進一步增長。

（路透社）