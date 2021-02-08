澳媒：澳洲加入申請被推遲　G7部份成員拒擴充為「反華集團」

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-02-08 15:47

針對「擴大七國集團（G7），接納澳洲和其他國家作為永久成員國」的相關建議被推遲。該動態引發外界熱議。 據《澳洲人報》2月7日報道，消息人士稱，將發達國家組成的七國集團轉變為名為「D10」的民主國家同盟的考慮已經暫停。英國轉而專注於發展較小的四邊關係，以推動靈活反應。

英國的戰略轉變意味着，澳洲、韓國和印度將繼續處於由美國、英國、意大利、法國、日本、德國和加拿大組成的七國集團的外圍。

中澳關係持續緊張。圖為2020年12月1日，中國外交部發言人華春瑩在外交部例行記者會上展示澳洲國防部發布的、關於士兵殺戮阿富汗平民的調查報吿。（中國外交部官網）

英國將主辦6月份在康沃爾郡舉行的七國集團峰會，以及聯合國氣候會議。英國目前還是聯合國安理會輪值主席國。澳洲獲邀參加七國集團峰會的所有會議。這是對英國外交政策向印度洋-太平洋地區傾斜的一種承認。

但是，英國一直受到七國集團的其他一些國家的壓力，後者並不願意把七國集團打造成一個更強大的反華集團（anti-China bloc）。

讓澳洲更深地參與七國集團，被意大利等一些國家認為是過於挑釁。意大利於2019年參與了中國具有吸引力的「一帶一路」倡議。法國也擔心，如果七國集團規模變大，歐洲在其中的影響力會被稀釋。

2020年12月，被稱為「中國研究小組」的具有影響力的英國保守黨團體，推動建立「D10」民主國家同盟，以「糾正中國的貿易做法和對中國市場的控制所造成的市場扭曲」。

2021年1月25日，莫里森舉行記者會，談到中澳關係。（AP）

澳洲被英國約翰遜（Boris Johnson）政府視為呼籲關注與中國有關安全問題的全球頭號國家。預計澳洲將在七國集團有關中國的討論中扮演突出角色，特別是在東南亞和太平洋國家以及中國以外的5G產業發展促進全球電信競爭方面。

報道稱，這將是澳洲與美國拜登（Joe Biden）新政府合作的重要機會之一。此類機會在2020年底歐盟無視美國要求、宣布與中國簽訂全面投資協定時被排擠出局。該協定歷時7年，經過35輪談判，它為歐盟與中國提供了一個全新的貿易和投資條約。