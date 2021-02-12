新冠肺炎｜內地昨增12宗確診病例　深圳增1宗香港輸入個案

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-12 12:58

據國家衛健委通報，內地昨日（11日）新增12宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例，其中上海7宗，廣東2宗，四川2宗，遼寧1宗，連續第5日無新增本土個案；當日無新增死亡病例；無新增疑似病例。此外，深圳新增1宗境外輸入確診病例，患者從香港抵深。

深圳昨日新增1宗境外輸入確診病例和2宗境外輸入無症狀感染者，其中境外輸入確診病例為從香港抵深的中國籍男子，至於境外輸入無症狀感染者為一對分別從美國、莫桑比克抵深的中國籍男女。眾人入境後即被納入管理，後轉至深圳市第三人民醫院應急院區觀察治療，目前情況穩定。

全國現有249宗境外輸入確診病例，其中3宗為重症病例，現有2宗疑似病例。累計4846宗確診病例，累計4597宗治愈出院病例，無死亡病例。

截至昨日24時，各地現有820宗確診病例，其中12宗為重症病例，累計84292宗治癒出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告89748宗確診病例，現有2宗疑似病例。累計追蹤到973104名密切接觸者，尚有13649名密切接觸者在醫學觀察。

此外，內地新增8宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日4宗轉為確診病例，均為境外輸入；當日38宗解除醫學觀察，9宗為境外輸入；尚有487宗無症狀感染者在醫學觀察，284宗為境外輸入。

（綜合報道）