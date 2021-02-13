中國被指助緬甸軍方建網絡防火牆　中使館：純屬無稽之談

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-13 19:12

緬甸近期因發生軍事政變備受全球關注，期間個別西方及緬甸媒體報道，指中國正幫助緬甸軍方建立網絡防火牆，引發一些緬甸民眾到中國駐緬甸大使館外抗議。 對此，中國駐緬甸大使館周六（13日）透過官媒回應指該是報道失實，純屬無稽之談。

據緬甸媒體報道，當局擬從2月14日至2月28日再次在緬甸實施斷網，同時社交網近日有影片顯示緬甸民眾在中國大使館抗議。對此大使館向環球網表示，近日緬甸國內的涉華失實報道純屬無稽之談，並強調對當前緬甸而言，齊心協力找到解決國內政治危機的有效辦法是最重要的事，當中關鍵是要溝通對話，彌合分歧，使國家政治重回正常軌道，這需要緬甸軍方、政黨和社會各界都要從長遠利益出發，發揮政治智慧，開展政治對話。而作為緬甸的友好鄰邦，中方願意且正在發揮建設性作用。

2月12日在仰光的民眾示威情況，請點擊放大觀看↓

據報道，仰光有網絡安全專家接受美媒採訪表示，為建立網絡防火牆，中國向緬甸軍方提供了必要的技術援助，中方IT技術人員和硬件設備甚至已抵達當地，配合軍政府盡快落實所謂網絡安全法。同時，社交網Twitter和Facebook皆流傳被質疑是工作人員從中國落地緬甸的班機卸下相關技術設備的照片。

不過早在周三（10日），中國駐緬甸大使館已在Facebook轉發緬甸中國企業商會的聲明，指上述航班只是進出口貨物的常規貨運航班。同日外交部發言人汪文斌也明確表示，希望緬甸各方從在憲法和法律框架下妥善處理分歧，並請外界不要輕信關於中方的不實消息和謠言。

（環球網）