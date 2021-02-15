雲南佤族翁丁老寨火災近全毀　寨主：無價房子一個小時就不在了

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-15 17:54

擁有超過400年部落歷史的雲南臨滄市滄源佤族自治縣勐角民族鄉翁丁村老寨，年初三（14日）傍晚5時40分發生火災，火勢持續蔓延，直到深夜11時多終於被撲滅。 因為原始佤族民居建築風格和原始佤族風土人情，翁丁村老寨被稱為「中國最後一個原始部落」。該寨寨主楊先生指，絕大部分房子都被燒毀，又指「這些房子都是無價的，我們一磚一瓦建起來，辛辛苦苦置辦東西，一個小時就不在了」。

翁丁村老寨寨主楊先生（按照佤族傳統，寨主為村寨主事人）接受內媒採訪時描述，14日火災發生時他就在現場救火，但是因為房子是木頭和茅草結構，當時風大，火勢兇猛，加上交通和水源問題，村民和消防人員撲火已經來不及，當時他只能去安置村民，避免大家受傷。

楊先生說：「寨子燒毀，東西都沒了。105戶房子，現在只剩下三四戶沒被燒毀。」楊先生又指，他有兩間房子被燒毀，家裡的東西什麼也沒拿出來，「這些房子都是無價的，我們一磚一瓦建起來，辛辛苦苦置辦東西，一個小時就不在了」。楊先生指，他認為即使將村寨修復，也不可能是以前的樣子了。

內媒報道指，當地政府近年來積極將翁丁村老寨發展為旅遊熱點，在2018年更決定翁丁整村易地搬遷進現代化的新村，保留老寨的原始風貌。村民可以將老寨的房子入股到景區合作社，每年年底分紅；另一方面，村民在老寨上班，織布、製茶、迎賓、開觀光車等工作都可以折合成工分，月底發放工資。

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雲南省環境科學研究院正高級工程師歐陽志勤曾在發表於2016年的報告中指出，翁丁古寨景區開發監管不力，「翁丁古寨景區道路沿線及村容村貌髒亂差，電線私搭亂接。隨著旅遊業的發展和翁丁人數的增加，已造成私搭亂建等問題」。

據早前報道，因為原始佤族民居建築風格和原始佤族風土人情，翁丁村老寨被稱為「中國最後一個原始部落」，也是目前中國保存最完整的原生態佤族村落。

近年來，翁丁村被列入《佤族木鼓舞》、《司崗里傳說》國家級非物質文化遺產保護名錄2項，獲《翁丁村佤族傳統文化保護區》、《佤族木雕製作技藝》省級保護名錄，被《中國國家地理》雜誌譽為「最後的原始部落」，評為臨滄市十大優美村寨等殊榮。2020年3月31日，翁丁原始部落文化旅遊區被雲南省旅遊景區質量等級評定委員會評定為國家4A級旅遊景區。

（綜合報道）