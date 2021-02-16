雲南4百年古村火災近全毀　專家：旅遊開發致「人村分離」成弱點

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-16 14:30

擁有超過400年部落歷史的雲南臨滄市滄源佤族自治縣勐角民族鄉翁丁村老寨，年初三（14日）傍晚5時40分發生火災，火勢持續蔓延，直到深夜11時15分才被撲滅。 深圳市「古村之友」古村落保護與發展促進中心創始人湯敏認為，翁丁村老寨在旅遊開發後處於「人村分離」狀態，村的守護者和村分開，令翁丁村變得脆弱不堪，才會幾近全毀。

湯敏介紹，中國的古村落建築多為竹木建造，特點是容易着火，亦特別容易撲滅。圖為翁丁村老寨。（中新社）

湯敏指出，翁丁老寨建築群的地位非常特殊，是佤族人民的文化聖地，相當於他們的「故宮」。佤族人民幾百年來在翁丁老寨生活，對土地和山林有極高的信仰，絕對不會破壞山林樹木，所以當地的植被覆蓋率非常高。

她介紹，中國的古村落建築多為竹木建造，特點是容易着火，亦特別容易撲滅，只要有人迅速響應，古村落是很難形成連片燃燒。村民能夠在部落有序、高品質地長時間生存，這種文明是文明基因庫裏非常有價值的部分，是需要盡全力去保護的文明。

翁丁村老寨被譽為「中國最後原始部落」，點撃圖片看詳情：

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湯敏認為，古村落的保護需要尊重當地人的生活方式，尊重原住民和村落的共生關係。在對古村落的保護與開發之間，開發者需要延續少數民族的生活方式，改變對傳統村莊的開發思路，「一個這樣的古村落存留了幾百年沒有出事，卻在現代社會被燒毀了，這是我們需要去反思的問題」。

雲南省生態環境科學研究院正高級工程師歐陽志勤一直致力於古村落保護工作，曾於2016年及2018年發表文章，質疑當地的旅遊開發工作欠妥，景區開發監管不力，包括翁丁村老寨景區道路沿線及村容村貌髒亂差，電線私搭亂接；老寨被綠蔭群山和古榕樹包圍，當地政府卻花錢種植兩棵「假古樹」等。

翁丁村老寨火災，幾近全毀，點撃圖片看詳情：

對於翁丁村老寨火災全毀，歐陽志勤感到非常婉惜，直言翁丁是獨一無二，是次火災的損失無法估量，「從2013年開始就有針對老寨防火的相關項目，但是如今這樣的事情還是發生了」。

（新京報）