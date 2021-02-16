世衛專家指新冠病毒通過野生動物進入武漢　讚揚中方人員高度配合

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-16 14:32

美國傳媒《紐約時報》近日刊出世衛赴華專家組成員、美國非營利組織生態健康聯盟主席Peter Daszak的訪問，他指中國在新冠疫情初期行動迅速專業，早已進行廣泛深入的調查研究，採集大量樣本。 Peter Daszak亦讚揚訪華期間中方人員在工作中給予高度配合，表現非常出色。

世衛赴華專家組成員、美國非營利組織生態健康聯盟主席Peter Daszak

Peter Daszak透露，例如被外界視為疫情源頭的武漢華南海鮮市場，其在2019年12月31日至2020年1月1日關閉之時，中國疾控中心已經派出一個科學家小組，試圖前往尋找線索。Peter Daszak形容中方當時的行動是「非常廣泛的研究」，幾乎採集市場內各個地方的表面樣本，例如最初階段就採集500份樣本，包括一些動物的肉和屍體，其中有許多樣本病毒檢測呈陽性。

Peter Daszak指，中方科學家在疫情初期最終完成900多份市場內的拭子採樣，並有採集污水管道中的樣本，試圖在通風井尋找蝙蝠的蹤跡。中方人員有在市場內捕捉動物，例如流浪貓、老鼠，甚至還有一只鼬，同時對市場內售賣的活蛇、龜和青蛙有採集樣本，「對我來說，這些（研究資料）真的是讓我大開眼界。」

世衛專家組曾經前往被外界視為疫情源頭的武漢華南海鮮市場了解。（視覺中國）

Peter Daszak稱，市場內售賣的兔肉及追蹤到的養兔農場可能是傳播鏈的重要環節之一，鼬和黃鼠狼也可能是攜帶病毒的動物。另外，市場內售賣野生動物的攤販，供應商來自華南地區，可能也有其他攜帶病毒的動物藉此流入市場，例如雲南的蝙蝠所攜帶的病毒與新冠病毒很類似。Peter Daszak表示，專家組和中方團隊在訪華最後一天曾有一起探討各種假設，所得到的較為一致的觀點是來自野生動物，新冠病毒是通過野生動物進入到武漢。

Peter Daszak在訪問中有讚揚訪華期間獲得中方人員高度配合，「當你要求要更多信息時，中國科學家就會離開去找，幾天後他們會作出分析，我們因此可以得到新的信息，這些都非常有價值。」

（綜合報道）