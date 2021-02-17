廣西大藤峽應急補水2.4億立方米　為粵港澳大灣區市民「解渴」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-17 10:37

2月15日，水利部珠江水利委員會2020—2021年枯水期水量調度三號通知，大藤峽水利樞紐工程首次應急調水2.4億立方米，相當於調配17個西湖水量，有效壓制河口鹹潮上溯，為農曆新年期間澳門、珠海等粵港澳大灣區的市民「解渴」。

去年6月，大藤峽水利樞紐開閘放水。（中新社）

自去年11月以來，珠江流域降雨為近60年來最少，其中，西江、北江等主要江河來水偏少4至7成。江河底水位持續降低導致河口鹹潮上溯，珠海、中山等重要城市取水遭受較大影響，澳門用水面臨嚴峻威脅。

綜合考慮此次調水的緊迫性、調水時長、調水水量、電網安全等因素，珠江水利委員會決定將大藤峽水庫作為應急調水的主要水源。據統計，應急調水期間，大藤峽工程累計向下游補水近2.4億立方米，水庫水位下降2.6米，日均出庫流量每秒1860立方米，較天然流量增加每秒550立方米，保障梧州站流量達每秒2300立方米以上，並顯着提高珠澳供水系統抽搶淡水機率，滿足了春節期間粵港澳大灣區市民的用水需求。

大藤峽水利樞紐右岸工程建設如火如荼：

大藤峽水利樞紐工程是距離粵港澳大灣區最近的大型水利樞紐，壩址位於珠江流域黔江河段大藤峽峽谷出口，於2015年正式開工。大藤峽工程分左右岸兩期施工，一期工程於2014年開工建設，主要建設項目包括左岸洩水閘、船閘和副壩工程等。右岸工程已開工建設，全部工程將於2023年建設完畢。

據了解，大藤峽工程未投入運行前，應急調水需從1000多公里外的天生橋一級、龍灘等水電站調水，到達珠江三角洲約需7至10天，沿途經過多個水電站，調水精度和工作效率受到影響。而大藤峽水庫去年3月10日下閘蓄水後，9月6日蓄至工程完工前允許的最高水位52米高程，一期工程全面投入運行，初步具備水資源配置能力，水頭到達珠江三角洲僅需3天，調水精度和工作效率均可大幅提升。

（央視）