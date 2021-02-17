感動中國2020名單出爐　武漢「漸凍症」院長張定宇及葉嘉瑩當選

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-17 22:03

由中央廣播電視總台舉辦的「感動中國2020年度人物評選」於今日（17日）晚上公布結果，當中有10人及一個團體當選，包括領導抗疫工作的武漢市金銀潭醫院院長張定宇，以及著名古典詩詞學者葉嘉瑩。

「感動中國2020年度人物評選」當選名單（點圖放大）：

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除了張定宇及葉嘉瑩，當選者還包括去年在安徽洪水中殉職的消防員陳陸，於山區創辦免費女子高中的張桂梅，創辦共享「抗癌廚房」的萬佐成、熊庚香夫婦，曾參與抗美援朝志願軍的空軍原司令員王海上將，在疫情中任義工的速遞員汪勇，北斗三號衛星首席總設計師謝軍，在重慶市巫山縣帶領村民脫貧致富的毛相林，以及多次測量珠穆朗瑪峰的國家測繪局第一大地測量隊。

金銀潭醫院是專門收治新冠肺炎患者的定點醫院，並於2019年12月1日收治了首名新冠肺炎病人。官方曾稱讚57歲的張定宇稱，其「業務能力突出，勤奮敬業，敢於迎難而上。當首批不明原因肺炎患者轉入武漢市金銀潭醫院後，當機立斷組建隔離病區，採集病人支氣管肺泡灌洗液送檢，為實驗室確認病毒贏得了時間」。

官方又指，張定宇雖然身患「漸凍症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症），妻子感染新冠肺炎，但仍堅守奮戰在抗疫第一線，全身心投入患者救治工作，處理各類突發事件，確保醫院有序高效運轉。精心做好駐院援鄂醫療隊的服務工作，有效保障救治資源。張定宇去年已被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。

96歲的葉嘉瑩1948年婚後隨夫遷居台灣，1969年舉家移民至加拿大溫哥華。1979年，葉嘉瑩回到天津，於南開大學中文系執教3個月。1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」，並擔任所長。葉嘉瑩曾在上海、南京、成都、香港等地大學講學。及至1990年，她被授予「加拿大皇家學會院士」，是加拿大皇家學會有史以來唯一的中國古典文學院士；2016年獲得「影響世界華人終身成就獎」。

2018年6月，葉嘉瑩向南開大學教育基金會捐贈1857萬元（人民幣，下同），用於設立「迦陵基金」，支持中國傳統文化研究。2019年，葉嘉瑩再向南開大學捐款1711萬元。她已累計向南開大學捐贈3568萬元。

（綜合報道）