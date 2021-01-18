高中同學30多年前意外離世　四川婦挺身代友照顧父母終老

四川攀枝花市米易縣唐建榮夫婦，30多年前因女兒唐曉玲意外離世，令兩人幾近崩潰，一度失去生存的動力。女兒的高中同學羅朝會於是決定替故去的同學盡孝，照顧兩人終老，她稱呼對方為「伯伯、嬢嬢」，兩位老人則親切地叫她作「女兒」。 唐母去年因病去世，唐建榮現已83歲高齡。對於多年來的悉心照顧，羅朝會稱：「他們不是別人，是我同學的爸爸媽媽，也是我的爸爸媽媽，照顧他們是我作為『女兒』的責任。」

羅朝會（第二排左一）和同學唐曉玲（第二排左二）。 （紅星新聞）

羅朝會與唐曉玲就讀於米易縣高級中學，是同班同學，兩人在學校同進同出，形影不離。直至1986年，放學回家的唐曉玲為母親送飯途中，不幸被火車貨廂上卸下的枕木砸中後腦，當場身亡。事後，羅朝會組織同學捐款，並代表全班同學親自看望唐曉玲的父母，在交談中才得知唐曉玲其實是唐建榮夫婦收養的女兒，但他們視如己出，而女兒的突然離世更讓二人悲痛欲絕。

唐曉玲下葬當天，唐母因承受不了愛女離世而臥軌自殺，更不斷擲石頭阻止他人勸阻。不過，羅朝會未有理會，忍着疼痛跑前抱住對方，並在其他人協助下強行帶唐母離開軌道，火車從眼前疾馳而過。

羅朝會（第二排左一）與唐建榮夫婦的合照。（紅星新聞）

事後，羅朝會幾乎每天放學後都會去看望唐曉玲的父母，幫忙做家務，陪他們散步聊天。唐母逐漸從痛失愛女的陰影中走出，更時常開玩笑稱「曉玲走了，要是你能當我女兒該多好啊！」。羅朝會於是決定替同學盡孝，「只要能讓你們健康快樂，我永遠都是你們的女兒！」。

多年來，親朋好友總是不理解羅朝會為何如此孝敬兩位老人，甚至認為她可能是貪圖房產、家產。面對質疑，羅朝會從未有放棄照顧二老的念頭，亦不顧旁人目光，「我怎忍心丟下他們不管？我不管他們，我對不起死去的同學，更對不起我的良心」。

2015年，唐母不幸患上腦梗塞導致偏癱，生活不能自理，羅朝會只要有空就會到醫院護理照顧，為她洗澡換衣，攙扶老人到外面散步鍛煉，又四處求醫問藥。羅朝會多次叫二老搬到得石鎮與她同住，但被唐建榮一一拒絕，直至她2018年退休後，便經常去米易縣城看望兩位老人，也會接他們到得石鎮的家中居住。

唐母去年清明節去世，被老家侄兒接回內江隆昌老家安葬，唐建榮則回到樂山五通橋區的老家居住。羅朝會表示，經常會叫他搬回米易縣與她一家居住，但對方一直不太願意，其實她心中明白，唐建榮是不想給她添麻煩，同時回到米易縣生活也會睹物思人，所以尊重他在老家生活的意願。

（紅星新聞）