內地農曆新年消費回升　重點零售及餐飲銷售額達8210億遠超去年

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-18 14:41

昨日（17日）是內地春節黃金周最後一天，據商務部發布的最新數據顯示，除夕至正月初六（11日至17日）全國重點零售和餐飲企業銷售額約達8210億元（人民幣．下同），不但較同處於疫情期間的去年黃金周增長28.7%，也比前年增長4.9%。

據商務部數據顯示，居家服務器消費在「就地過年」下大幅增長，該部春節期間重點監測零售企業的珠寶首飾、服裝、通訊器材、家電數碼，同比分別增長160.8%、107.1%、39.0%和29.9%，部分電商平台的健身器材銷售更同比增長49%。

除夕至正月初六全國重點零售和餐飲企業銷售額約達8210億元。圖為民眾春節期間於南京夫子廟景區遊玩。（中新社）

餐飲消費表現也亮眼，春節期間大型支付機構監測餐飲商戶銷售額同比增長約1.3倍，一些外賣平台線上餐飲消費額增長逾2倍。除夕當日，有平台外賣訂單量同比增長更達70%。另上海、安徽、青海、陝西等地重點監測餐飲企業營業額同比分別增長79.0%、40.5%、21.0%和18.1%。

數據也顯示，春節期間有百萬商家假期外賣不打烊，在線餐飲銷售額同比增長135%，年夜飯系列商品銷售額同比增長54.9%。商務部亦表示，各地春節期間生活必需品市場供應充足，品種豐富，價格高位趨穩、穩中有降。

除了消費市場整體回暖，各類服務也在春節期間提供有力保障，如快遞業方面，春節前6天全國攬收包裹數4.8億件，為去年同期3倍。許多電商平台也推出春節不打烊活動，據拼多多數據顯示，年貨商品自本月以來同比增長183%，其中地方特產、水果生鮮、肉禽蛋類等農產品及農副產品的增幅為225%，家庭清潔用品增幅更達303%。

網絡交易方面，中國銀聯數據顯示，銀聯網絡的交易金額在除夕至正月初五期間達到1.18萬億元，較去年同期增長了3.9%，是歷年春節同期最高值。

另外在旅遊方面，據內媒報道，春節期間綜合性旅遊出行服務平台「飛豬」本地遊預訂量同比漲幅達逾660%；攜程數據顯示，春節7天通過該平台預訂景區門票的訂單，較前年同期增長超過50%，本地預訂門票的訂單量增長超過300%；同程航旅數據則顯示，假期前6天周邊遊整體環比漲幅達289%，部分城市周邊遊同比增長逾300%。

此外，報道指春節消費亦拉動多國對華出口增長，例如芬蘭最大的食​​品廠商之一Atria集團表示，其2020年銷售和利潤之所以增長強勁，其中一原因是因為對華豬肉出口增加。該集團負責肉類出口事務的副總裁蒂涅爾表示，受消費量增加拉動，今年春節期間對中國的豬肉供貨量同比增加。

又例如據泰國雞肉製品出口商協會最新統計數據顯示，去年歐洲、日本等地對泰國雞肉的進口量受疫情影響都減少了，惟中國的進口量卻暴增82%，會長阿利帕功為此表示，中國經濟的持續復甦，將持續拉動泰國雞肉出口。

（綜合報道）