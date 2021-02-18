內地春節檔總票房觀影人次均創新紀錄　《唐人街探案3》位列榜首

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-18 12:31

內地春節檔期電影連日火熱，據貓眼實時數據顯示，截至今日（2月18日）上午8時，2021年春節檔總票房突破80億元，總觀影人次超過1.6億，總場次285.8萬，創下中國影史春節檔累計票房、人次新紀錄。

《唐人街探案3》位列今年春節檔期票房榜首。（中新社）

今年春節檔期內票房位列榜首為《唐人街探案3》35.5億。在春節檔的前4天，《唐人街探案3》的日票房和總票房均遙遙領先，但自2月15日開始下降。數據顯示，《唐人街探案3》的日票房、拍片佔比和觀影人次在逐日下降，日票房從上映首日的10.09億元，逐日下降至上映第6日的2.34億元。

截至目前，《唐人街探案3》已打破13項影史紀錄，包括中國影史首日人次紀錄、中國影史首日票房紀錄、中國電影市場最快破10億紀錄等，更造就了中國影史首位100億票房導演陳思誠。目前，位列第二、三的導演是寧浩及徐崢，作品票房分別為99.27億元及88.86億元。

《唐人街探案3》劇照：

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《你好，李煥英》在春節檔期內票房排名第二，有27.2億票房。該片各項數據一路走高，日票房從上映首日的一路攀升到上映第6日的5.51億元。《刺殺小說家》則以5.4億，位列春節檔期票房排名第三。

據此前報道，燈塔專業版數據顯示，截至周二（2月16日）上午9時半，2021年中國電影總票房已突破百億元，總觀影人次達2.29億，總場次1638.74萬，

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業內人士指出，今年春節檔電影票漲價幅度比往年大，所以票房相對有一定的增加，而提高票價是全國影院自發。他認為，2021年的票房市場會逐漸回暖，特別是國產片的市場，但電影投資方會更加謹慎。同時，受新冠肺炎疫情影響，製片方若從今年開始拍新電影，最快要10月才能上映，期間會產生一個空檔期。惟國外疫情尚不明朗，因此引入進口電影在空檔期時上映會較難。

（澎湃新聞）