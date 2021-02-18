武漢疫後重生︱牛年首個工作日市民趕上班　早高峰交通井然有序

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-18 18:06

去年1月，新冠肺炎疫情爆發，湖北武漢市成為疫情重災區，一度封鎖猶如死城。即使只從電視、互聯網上了解情況，相信不少人都身在其中，當時景況仍然歷歷在目。時至今日，武漢市已撥開疫情霧霾，市民生活恢復如常，不少人更充滿「牛」幹勁工作，迎接美好一天。

武漢交通狀況井然有序，市民如常一路趕上班。（長江日報）

內地新春假期昨日（2月17日）完結，今日（2月18日）是牛年第一個工作日。凌晨1時，武漢市地鐵2號線循禮門站值班站長夏菲進行頭一天運營結束的巡站時，特意仔細檢查清潔人員的消殺、清潔情況，並在稍作休息後，於3時半到車控室接替行車值班員陳歡。

陳歡檢查屏蔽門開關是否異常、行車設備是否完好後，再向行車調度中心匯報。當他回到車控室，夏菲立即與客運值班員禹晴前往票款室準備當日要用的備用金、定期票、單程票。

武漢地鐵2號線線循禮門站迎來牛年頭班車：

+ 2 + 2 + 2

雖然地鐵站沒有乘客，但夏菲等19名地鐵客運人員、安檢、安保、清潔員等，已在大堂、月台忙碌起來，包括開啟扶手電梯、試乘；打開通話設備和車控室進行連線，檢查是否通暢；洗手間地面是否乾淨等等。直至5時35分，夏菲等人打開循禮門站各出口的捲閘門，開始迎接乘客。

同日，在漢口發展大道唐家墩路口、香港路上，春節假期結束後的首個工作日交通狀況井然，各主要路段並未出現擁堵情況，市民如常一路趕上班。

武漢各主要路段交通狀況井然有序：

對於上班族如何在新春假期後做好自我防護，武漢市疾病預防控制中心健康教育所所長李俊林提醒，市民在上下班途中都要配戴口罩，若乘坐公共交通工具，應避免用手接觸車上物品，以及避免與咳嗽、打噴嚏的乘客接觸，到達目的地後清潔消毒雙手。

同時，市民可提前10分鐘回到辦公室做好清潔工作，包括消毒電腦、鍵盤等高頻接觸的物品；每日上下午打開窗通風20至30分鐘；開會、乘搭升降機時全程戴口罩。此外，市民應減少聚餐，堅持分餐制，並做好個人防護，包括戴口罩、勤洗手等。

（長江日報）