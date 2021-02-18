感動中國2020︱武漢抗疫院長張定宇患漸凍絕症　堅守救逾2800人

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-18 17:15

由中央廣播電視總台舉辦的「感動中國2020年度人物評選」，昨日（2月17日）晚上公布結果，當中有10人及一個團體當選，包括領導抗疫工作的武漢市金銀潭醫院院長張定宇。此前，他已在全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上，被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。

去年9月8日，在全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上，張定宇被授予「人民英雄」國家榮譽稱號。（新華社）

現年57歲的張定宇，為湖北省衛健委副主任、武漢市金銀潭醫院院長。2018年，張定宇被確診患上漸凍症（肌萎縮性脊髓側索硬化症），雙腿日漸萎縮，因害怕同事為自己擔憂分心，他一直隱瞞病情，直至去年1月在新冠肺炎疫情期間才公開病情。

張定宇表示，自己在行走時有明顯的跛形，且醫療隊中很多大牌專家，大家都會發現他站立時比其他人慢，感覺自己很不禮貌，於是決定向同事們坦白講出自己的病情。

事實上，漸凍症患者通常會因為肌肉萎縮而逐漸失去行動能力，最後呼吸衰竭而失去生命。不過，張定宇在新冠肺炎期間一直未有放下工作，反而帶領金銀潭醫院的醫護人員救治逾2800名患者，當中更不乏重症、危重症患者。

金銀潭醫院南六病區護士長程芳憶述，大家從未想過張定宇是病人，都覺得他走路時一瘸一拐是常態，得知對方患上漸凍症後，都覺得他非常不容易，甚至認為張定宇發脾氣都是一種奢侈，「他現在還有力氣發脾氣」。

程芳感嘆，張定宇患有漸凍症，發脾氣都成為一種奢侈。（影片截圖）

張天宇日以繼夜帶領全院醫護人員救治患者，在另外一家醫院疫情防控前線工作的妻子卻不幸感染新冠肺炎，入院接受隔離治療。不過，張定宇分身乏術，在妻子住院期間只探望過一次，對方康復出院後亦未能常在身邊照料。他坦言，事後自己深感愧疚，危難時沒有陪伴自己的家人，但當時並無萌生要放下工作的念頭，「還有幾百個病人等着你，你不能說我不行，不需要取捨」。

張天宇的妻子不幸感染新冠肺炎。（影片截圖）

張定宇透露，目前身體情況比1年前較好，正嘗試中醫的治療方法，包括推拿、按摩，現時走路稍微平穩，可以踩單車。對於回頭看去年的情況，他認為自己是一名醫生，同時是醫院院長，所以回頭看壯烈但也很平常，「這就是我們的工作，也是我們應盡的職責」。

去年曾在香港播出的內地劇集《在一起》，以抗疫防控期間各行各業真實的人物、故事為基礎，講述平凡人挺身而出、迎難而上的感人故事。該劇由10個單元故事組成，其中《生命的拐點》就是以疫情最初來襲時的武漢金銀潭醫院為故事背景，並根據張定宇事蹟改編。

《在一起》單元劇《生命的拐點》，以疫情最初來襲時的武漢金銀潭醫院為故事背景，並根據張定宇事蹟改編。圖為飾演張定宇的演員張嘉益。（微博）

（綜合報道）