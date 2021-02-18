聚焦聚力備戰打仗　中共實施新版《軍隊政治工作條例》

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-18 21:47

面對日益嚴峻的國際形勢，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平曾多次強調備戰打仗引發矚目。官媒披露，中共批准新修訂的《軍隊政治工作條例》（以下簡稱《條例》）已頒布施行。

習近平視察空軍，登上特種作戰飛機畫面公開（點擊大圖瀏覽）：

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根據新華社2月18日報道，《條例》深入貫徹習近平思想和中共十九大精神，貫徹習近平強軍思想，以中共黨章為根本遵循，落實新時代中共的建設總要求和政治建軍方略，堅持中共對軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，聚焦聚力備戰打仗。

報道指出，《條例》的頒布施行，必將加強中共對軍隊政治工作的領導、推動新時代政治建軍方略全面落實，推動軍隊增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，確保解放軍始終成為中共絕對領導下的軍隊，為實現中共在新時代的強軍目標、把軍隊全面建成世界一流軍隊提供堅強政治保證。

除《條例》外，習近平還簽署命令於2021年1月1日實施新修訂的《軍隊計量條例》。其中明確監督管理要求，構建覆蓋軍隊計量各層次各領域的監督管理模式，提高部隊備戰打仗計量保障能力。

在中共十九大上，習近平就提出要建成「世界一流軍隊」，其後北京不斷加強軍改，不久前更是頻繁提出「備戰打仗」引發關注。

對於北京一段時間以來密集加強軍隊建設的舉動，有批評者認為這彰顯了中國「對外擴張」的野心。

習近平曾視察解放軍重型機械化部隊（點擊大圖瀏覽）：

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不過更多分析者認為，在當前國際環境複雜形勢下，加強軍隊建設是必要措施。分析指出，隨着中美較量深化，且台海、南海問題日益尖鋭，中國面臨的軍事壓力與日俱增，為此，中共軍隊有必要適應新時期的軍事鬥爭特點，為應對未來可能的戰事未雨綢繆。