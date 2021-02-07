中國海事局：解放軍在大連外海舉行為期15天軍演

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-07 12:40

中國官方宣布在渤海海峽黃海北部進行長達15天的軍事演習。根據中國海事局官網2月7日發布的最新航警，解放軍將於2月7日16時至2月21日16時，在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，四點連線範圍禁止船隻駛入。

此前，解放軍在渤海、黃海、東海三大海域密集演習。1月31日、2月1日，渤海海域執行軍事任務；1月31日至2月7日，渤海海峽黃海北部執行軍事任務。此外，東部戰區海軍某驅逐艦支隊在東海某海域組織主炮射擊、綜合攻防等20多個課目的實戰化訓練。

中國海事局發布的最新航行警吿。（中國海事局官網）

2021年以來，美軍頻繁進入台海、南海區域，解放軍一系列演習動作被指針對當前南海及台海局勢。

對於美軍「麥凱恩」號（USS John S. McCain）驅逐艦2月4日穿越台灣海峽，中國外交部發言人汪文斌同日回應稱，希望美方為地區和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。中方密切關注並全程掌握美國軍艦通過台灣海峽的情況，中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

解放軍三大海域密集大演習（點擊大圖瀏覽）：

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對於美軍艦穿越台灣海峽後進入南海，並在西沙群島海域航行，中國解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，美軍的這一行徑，是其搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，蓄意擾亂南海和平、友誼、合作之海的良好氛圍。

他強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。不管南海風雲如何變幻，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

（綜合報道）