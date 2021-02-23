不止抖音快手　外交部發言人辦公室開通B站帳號　彈幕：來了來了

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-23 10:30

「外交部發言人辦公室」官方帳號周一（22日）入駐B站（嗶哩嗶哩，bilibili），當日晚間發布了4條短片，內容均來自當日外交部新聞發布會。截至周二（23日）上午10時，該帳號已吸引75萬名B站用戶關注。

截至2月23日上午，「外交部發言人辦公室」B站官方帳號已收穫75萬名粉絲。（B站截圖）

外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上宣布，「外交部發言人辦公室」新媒體「大家庭」再添一名新成員，「發辦」嗶哩嗶哩帳號正式開通。他還說，期待廣大網友通過微信、微博、抖音、快手、微信視頻號、嗶哩嗶哩等新媒體平台一如既往關注、支持中國外交。

據內媒報道，在B站熱搜榜上，「外交部來B站了」周一晚間迅速攀升至榜單第一的位置。其中「『外交部發言人辦公室』嗶哩嗶哩帳號正式開通」這條短片已吸引逾200萬人圍觀和獲得9600多條彈幕，不少B站用戶都發出「來了來了」、「歡迎歡迎」、「排面」等彈幕。

而在評論區內，「共青團中央」、「中國火箭軍」、「新華社」等官方帳號也有留言表示歡迎，與網民互動。

據悉，外交部近期已入駐了國內多個流行短視頻網站。其中在抖音平台上，「外交部發言人辦公室」認證帳號已經有1411萬粉絲，收穫6961萬次點讚；而在快手平台上，「外交部發言人辦公室」認證帳號也積累了411萬粉絲。