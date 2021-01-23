B站博主貧病交加孤獨離世　吃草莓亦成奢侈　坎坷身世令網民心酸

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-23 12:35

人稱「B站」的中國影片平台嗶哩嗶哩（Bilibili），早前一名博主因酮症酸中毒去世，引發網民廣泛關注。 據知情網友稱，該博主身世悲慘，自小被父母遺棄，家境貧困，高中輟學，遇上一家黑心公司被欠薪，還罹患腫瘤及糖尿病，但卻無錢治療，最終孤伶伶下病死。 生前，他曾發文指「老想吃草莓，最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓。可惜草莓太貴了」，卑微的願望令不少網民心酸。

網傳該博主「墨茶Official」（以下簡稱墨茶）來自四川涼山西昌市一村莊，據內媒報道，西昌市一名官方人士已證實事主離世，並透露死者父母離異，事前剛做完一個手術，在外面租房住。涼山州會理縣黨委宣傳部工作人員亦證實，死者是1月10日被房東發現去世，事後已通知家屬，遺體已火化，當局正積極調查善後。至於B站周五（22日）回應稱，正在緊急調查核實與墨茶有關的具體情況，並呼籲知情用戶提供有關線索。

墨茶生前會玩遊戲直播，上載一些遊戲影片，但事件之所以引起外界關注，並不是因為墨茶本身人氣高漲，相反，他在B站共上傳了28段影片，惟此前總播放數僅有1.2萬，粉絲只有200多名粉絲，直到他去世後，粉絲數量才迅速增加到60多萬，作品開始大量播放，最新一期影片播放量已經超過85.9萬，評論超過1.8萬。

之所以如此，是因墨茶的悲慘身世惹起網民熱議。據知情博主透露，墨茶人生的軌跡如下：「奶奶生病，因病致貧，父母躲債跑路，自己高中輟學後打工糊口，結果發現鼻子上長了腫瘤。最後在切除腫瘤時發現罹患糖尿病，但無積蓄繼續治療，最後因酮症酸中毒逝世。」期間，墨茶還遇上過一家黑心公司，被惡意欠薪。

其實，去年墨茶便已經透露出自己患病一事。去年6月13日，他在B站公開醫院入院憑證，顯示經初步診斷患有鼻部腫物。同年12月29日，他發文稱想吃草莓，但自己被病折磨得不能進食。兩日後，他發了最後一條動態稱「然而我還在病床上躺著，令人感嘆」。他也曾寫道自己冬至從來沒有吃過餃子。據悉，酮症酸中毒除了是糖尿病所導致，也可以因飢餓而導致，因此有輿論認為墨茶其實是「餓死」。

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對此，網民粉粉表示心酸、同情，指如果早知道他日子過得那麼慘肯定會過來幫一把，哪怕是請他吃草莓，甚至有人認為這簡直是賣火柴的小女孩的現實版，亦有人認為生前無人問津，死後門庭若市非常諷刺。也有人指出事件之所以引發共鳴，是因為只需要幾場大病、沒人幫助，墨茶的人生就可以套在所有普通人身上，「一個人在租屋等死是多絕望多痛苦」。

有輿論則認為，近期有一些報道指現在很多年輕人一出社會就月薪過萬，但這都是片面的，還有許多從農村出來的年輕人被生活壓得喘不過氣、吃不起飯，呼籲社會應該多些關心一些真正需要幫助的人，而非關注網紅和網星。

（綜合報道）