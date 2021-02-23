中國空警-600試飛照曝細節　被指能在遠距離探測F-22及F-35

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-23 20:40

中國艦載預警機空警-600最新動態引發外界關注。有消息指，空警-600裝備性能強大的雷達，能在遠距離探測美國先進戰機。

2月20日，央視一檔節目公開了一張網上流傳的新型固定翼艦載預警機試飛的模糊照片。從外形上看，該機採用雙發渦槳發動機，採用上單翼、揹負式圓盤雷達天線罩。

隨後，中國軍事專家對空警-600相關問題予以解讀。據官媒《環球時報》2月22日報道，軍事專家表示，固定翼預警機研製難度要比陸基預警機更大。艦載預警機的設計首先對於飛機平台要求很高，要滿足艦上起降要求。

同時，飛機平台要針對雷達的布置方式進行優化。從央視公布的模糊照片來看，最新試飛的固定翼艦載預警機平台進行了針對性設計。

此外，由於艦載預警機的起飛重量、外形尺寸都受到很大限制，要求在儘量小的空間內安裝探測距離遠的高性能雷達、通信設備和電子戰系統，這就要求預警雷達實現比較小的尺寸、很高的自動化程度，在滿足探測距離的同時，還要解決好供電、散熱等問題。

對於為什麼要研製固定翼預警機，專家認為，航母艦載機的一個重要用途就是對海上、陸上目標實施打擊。這就要求艦載機前出數百甚至上千公里，只有固定翼預警機才能滿足這種距離上的空情保障和指揮調度任務。未來預警機也必須具備較強反隱性能力，這些任務都是預警直升機很難完成的，發展固定翼艦載機是一個必然選擇。

央視的節目中也回答了網友關於固定翼艦載預警機能否在採用滑躍甲板的航母上起飛的問題，參與節目的嘉賓認為不能，原因是採用渦槳發動機的固定翼艦載預警機推重比不夠，美E-2系列預警機只在採用彈射器的大甲板航母上起飛。

但有專家認為，如果艦載預警機的機翼升力系數比較高，功重比較大，甲板起飛段的長度適當延長，進行滑躍起飛並非不可能。

另外，印度媒體《歐亞時報》網站報道稱，中國空警-600目前正處於試驗階段。這款中國預警機與美國的E-2「鷹眼」類似。與美國的艦載預警機一樣，空警-600在機身上方安裝了一個圓盤形有源相控陣雷達，將能夠在更遠的距離外探測F-22「猛禽」或F-35「閃電II」等隱身戰機。該能力將提高中國海軍在東海及南海海域的監視能力。