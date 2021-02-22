中印衝突︱中國版「黑鷹」現身西藏　直20闖高原執行低空飛行訓練

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-22 18:31

中印兩軍脱離接觸，中國公布加勒萬河谷衝突中方傷亡數字後，解放軍直-20直升機進駐高原，引發關注。

《解放軍報》2月20日發佈中國央視視頻稱，近日，在西藏軍區組織的一場演練中，西藏軍區某旅用剛列裝不久的新型直升機直-20進行低空飛行訓練。

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由於高原地區複雜的地形、氣象條件，普通直升機無法遂行任務，解放軍此前遂行高原任務的直升機只能依靠進口。其中最為大眾熟知的就是美國「黑鷹」。

而中國直-20外型與美國「黑鷹」多功能通用直升機類似，但機體更大，且使用了中國自主研發的先進電傳飛控技術以及大量複合材料。

直-20由哈爾濱飛機工業集團設計生產，2013年12月首飛，在2019年中國國慶閲兵中首次亮相。

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近期，有關直-20的消息在網絡頻繁曝光。2020年12月，直-20掛載導彈照在網絡曝光。2020年11月19日，央視軍事官方微博還公開了一則直-20雪域高原試飛畫面。2020年12月3日，「中國軍視網」公開了解放軍南部戰區陸軍第75集團軍所屬空中突擊旅的演練畫面，作戰人員從直-20上實施機降引發外界關注。

而中國此次公布直-20進駐高原的消息，正值中印兩軍完成對峙關鍵地區的撤軍之際。

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2月20日，中印舉行了第十輪軍長級會談。國防部的聲明稱，中印雙方對前期班公湖地區一線兵力實現脱離接觸給予積極評價，認為這是一個重要進展，為解決中印邊界西段實控線地區其他問題提供了基礎。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，中印雙方的部隊和武器已從該地區的班公湖南北兩岸撤出。中印在拉達克東部的脱離進程已經「完成」。

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對於直-20進駐高原，中國軍事專家金一南表示，解放軍擁有了直升機之後，包括空中的機動、空中的觀察和空中的後勤保障甚至戰鬥支援，和之前相比大不一樣。對於陸軍部隊而言，機動能力強就意味着投送能力強，作戰範圍就會更大。「如果一支陸軍部隊的投送能力很強，一個師就能當幾個師使用。」