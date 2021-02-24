疫苗外交︱中國援助53國出口27國　美媒：美國只能場外觀望

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-24 13:04

在宣布向53個國家提供無償疫苗後，北京最新透露，正向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗。

德國物理學家日前發表報吿稱，新冠病毒（SARS-CoV-2）起源於武漢實驗室事故。遭該國多家媒體和政要批評該報吿缺乏嚴謹。（AP）

2月23日，在外交部例行記者會上，汪文斌表示，中國目前正向53個有需求的國家，提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗無償援助，同時也正向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗。

汪文斌說，中國是最早承諾將疫苗作為「全球公共產品」的國家，並「克服自身困難」，正在向53個有需求的國家提供疫苗無償援助。

汪文斌表示，根據目前掌握情況，中國向巴基斯坦、柬埔寨、老撾、赤道幾內亞、津巴布韋、蒙古、白俄羅斯等國援助的疫苗已經運抵。

津巴布韋、秘魯、柬埔寨、巴基斯坦、塞爾維亞、智利六國在機場迎中國疫苗：

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汪文斌隨後提到，中方也正向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗。目前，向塞爾維亞、匈牙利、秘魯、智利、墨西哥、哥倫比亞、摩洛哥、塞內加爾、阿聯、土耳其等國出口的疫苗已經運抵。

汪文斌指出，上述絕大多數國家都是發展中國家，「我們希望所有有能力的國家攜起手來，共同為支持援助國際社會特別是發展中國家戰勝疫情做出自己的積極貢獻」。

此外，就在2月22日，汪文斌曾針對中國向非洲國家提供疫苗表示，中國目前已向赤道幾內亞、津巴布韋援助疫苗，下一步將再向19個有需要的非洲國家提供援助。

多國領導人接種中國疫苗（請點大圖瀏覽）：

中國的援助行動被西方媒體形容是疫苗外交。美國《華爾街日報》2月22日稱中國政府正推進「健康絲綢之路」。

報道形容，「美國等發達國家只顧自己的時候，中國正如穿上鎧甲的騎士一樣向前衝鋒。」

報道指，中國政府和企業已打下了在非洲、中東與拉丁美洲推廣疫苗的基礎，中國集合了一條包括飛機、貨車與倉庫的供應鏈，保證了從生產到分發疫苗的每一個步驟，同時推進「健康絲綢之路」。而「美國只能場外觀望」。

WHO專家組此前抵達武漢市華南海鮮市場開展新冠溯源病毒調查：