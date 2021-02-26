劉長樂卸任鳳凰衛視CEO留任董事會主席　上海社科院書記徐威接任

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-02-26 19:09

鳳凰衛視投資（控股）有限公司今日（26日）在聯交所發布公告，創辦人劉長樂卸任公司行政總裁，仍留任董事會主席及執行董事職務；徐威獲委任為公司行政總裁。 另據內媒《財新網》報道，中央廣播電視總台央視副總編、副台長孫玉勝出任鳳凰衛視常務副總裁，其工作向行政總裁負責。

鳳凰衛視公告稱，劉長樂由於其它工作安排已卸任公司行政總裁職務，自2021年2月26日起生效，但繼續擔任董事會主席及執行董事。徐威獲委任為公司行政總裁，任期3年，年薪280萬元。

鳳凰衛視內部備忘錄顯示，徐威將負責控股公司及其附屬或關聯公司業務的日常管理，並向控股公司董事會及主席匯報。該備忘錄由劉長樂簽發。

現年54歲的徐威曾在英國金融時報上海分社工作，曾任上海東方廣播電台新聞部主任、上海東方衛視傳媒有限公司總經理、總編輯、上海世博會事務協調局新聞發言人、新聞宣傳部部長、上海市人民政府新聞發言人、市政府新聞辦公室主任以及上海社會科學院黨委書記及研究員。

據財新網報道，出任鳳凰衛視常務副總裁的孫玉勝將負責節目企劃、節目風格、節目內容、節目製作，協調各頻道管理等項工作。

公開資料顯示，現年61歲的孫玉勝，1984年吉林大學經濟學系畢業後分配至中央電視台後一直在央視工作；2000年任中央電視台副總編，分管央視國際，並於2005年出任中央電視台副台長。2018年4月，中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台三台合併，組建中央廣播電視總台，孫玉勝的身份是中央廣播電視總台編務會議成員。