新冠疫苗｜康希諾疫苗獲批上市　為中國首款採用單針接種的疫苗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-26 21:31

周四（25日），國家藥監局附條件批准康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）上市註冊申請。 據了解，這款疫苗是中國批准上市的新冠疫苗中，唯一可採用單針接種程序的疫苗。單針接種14天后即可獲得良好保護效果，且可在2℃—8℃的條件下運輸保存。

康希諾Ad5-nCoV疫苗。（康希諾生物）

康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），是首間獲批的國產腺病毒載體新冠病毒疫苗。這款疫苗被命名為「克威莎」，是由康希諾生物和軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長陳薇的團隊共同研發。

陳薇表示，「從疫苗的應急研發，到武漢的一期臨床、武漢的二期臨床，再到國際七十多個中心的多中心國際臨床，到今天的獲批上市，要感謝每一名志願者，感謝與我們一起夜以繼日工作的各個部門的大力支持，這次戰疫對我的團隊來說，又是一次歷練，我們特別希望，中國的科技創新為全世界的新冠疫情防控，貢獻更強勁的中國力量」。

陳薇表示，希望中國的科技創新為全世界的新冠疫情防控，貢獻更強勁的中國力量。（資料圖片）

據公吿顯示，康希諾生物在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷五個國家開展全球多中心Ⅲ期臨床研究，已完成40000餘受試者的接種及期中數據分析。

康希諾生物克威莎Ⅲ期臨床試驗期中分析數據結果顯示，在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%，在單針接種疫苗14天后，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。疫苗對重症的保護效力分別為，單針接種疫苗28天後為90.07%；單針接種疫苗14天后為95.47%。

（央視新聞）