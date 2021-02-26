新冠疫苗｜中國接種率落後外國　為何仍大手筆援助53國出口27國？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-02-26 07:04

為了緩和新冠肺炎疫情及使社會生活回復正常，各國的疫苗接種競爭已經開始。中國在疫苗研發上領先他國，但與去年其在抗疫上雷厲風行的表現相比，卻似乎並不急於為大多數民眾接種疫苗，相反還把大量疫苗賣予外國及捐到發展中國家，箇中情況耐人尋味。 2月25日，外交部便透露，中方目前已經並正在向53個國家提供疫苗援助，已經並正在向27個國家出口疫苗。

OWID對各國疫苗接種情況的統計（點圖放大）：

中國每百人僅接種2.82劑次疫苗

根據數據網站Our World in Data（OWID）統計，截至2月24日，中國累計報告接種4052萬劑次新冠疫苗，數量僅次於美國的6503萬劑次。不過如果考慮到各國人口不同，換算成每百人接種劑次，中國每百人僅接種2.82劑次疫苗，落後於不少國家，例如每百人接種88.77劑次的以色列、每百人接種27.34劑次的英國及每百人接種19.44劑次的美國。

在各國競相為民眾接種疫苗時，中國卻把大量疫苗賣予外國及捐到發展中國家，與國內疫苗接種率低的情況相映成趣。中國外交部23日表示，中國目前正向53個有需求的國家提供疫苗無償援助，同時也正向27個國家出口疫苗。據《南華早報》在2月中旬統計，中國累計已向海外提供4600萬劑疫苗，這數量比國內疫苗接種劑次總數（4052萬）還要高。

多國領導人在機場迎接中國疫苗（點圖放大）：

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中國不急於進行大規模接種工作

必須承認，中國如果愈早為愈多國民接種疫苗，就可以為開放國門創造更有利的條件。不過中國在現階段的確不迫切完成大規模接種疫苗的工作。首先，在抗疫方面，中國的策略是徹底防絕病毒傳播，國內疫情在去年夏天以來已經趨向平穩，該策略並不依賴疫苗來壓制病毒傳播。相反，歐美等地在抗疫上主要採取把感染率壓低的做法，愈多人接種疫苗就對緩和疫情愈有幫助，疫情嚴重的國家更急需疫苗來遏制疫情增長。

其次，中國經濟並不依賴外國遊客、留學生等人群，並不如經濟依賴這些人群的國家迫切開放國門。

有序開展接種工作可避免亂象

事實上，中國去年在抗疫上雷厲風行，雖然非常成功，但是各地為了在最短時間內撲滅疫情而施行的措施往往出現亂象，例如有地方人員向居民採取封門封戶的野蠻做法，吉林通化在封城期間更爆出居民斷糧的事件。中國在接種疫苗上改變做法，以相對較慢的速度有序開展，正正可以避免重蹈覆轍。

目前國內主要為「重點人群」接種疫苗，其中包括醫護人員、冷鏈行業工作人員、海外工作或學習的人員等。據官方講法，中國接種疫苗的策略是按照「兩步走」方案，為「重點人群」接種疫苗是「第一步」，「第二步」則為隨著疫苗附條件獲批上市，或者疫苗產量逐步提高，通過有序開展接種，符合條件的群眾都能實現「應接盡接」。

全球多國領導人已經接種中國疫苗（請點大圖瀏覽）：

向海外輸出疫苗利人利己

此外，中國在不急於完成大規模接種疫苗工作的情況下，大量把疫苗賣予外國及捐到發展中國家，也為世界帶來更多好處。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前批評富裕國家獲取大多數疫苗，全球在分發疫苗方面瀕臨「災難道德失敗」的邊緣。中國將大量自家生產的疫苗輸出海外，可以減輕不公的情況。況且中國產品的出口也依賴世界各國的經濟情況，盡快幫助各國穩定疫情、恢復經濟，對於中國經濟本身也是好事。

接種率長期落後或面臨困境

但是也必須要注意，中國不可以在接種疫苗上長期落後於其他國家。即使中國在現階段不迫切完成大規模接種疫苗的工作，隨著歐美各國疫苗接種速度加快，歐美各國之間將可以逐漸互相開放國門，中國屆時或會面臨在開放能力上落後他國的困境。

經濟學人智庫預測，中國需遲至2022年年底才達到廣泛接種。（經濟學人智庫）

據經濟學人智庫（EIU）1月發表的報告預測，歐美多國在2021年年底即可達到廣泛接種（60-70%成年人口接種疫苗），而中國則需遲至2022年年底才達到廣泛接種。

預測數據只能當作參考，中國疫苗行業協會會長封多佳近日表示，目前國內已經布局18條新冠疫苗生產線，在今年年底預計總產能將會超過20億劑，明年年底有可能突破40億劑。相信以中國去年的抗疫表現，假如將來以舉國之力來為國民接種疫苗，還是可以在短期內大幅增加接種率。