新冠肺炎｜國藥集團第二款滅活疫苗正式上市　料年產量達1億劑次

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-28 14:07

內地傳媒今日（28日）報道，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所（下稱中國生物武漢所）研發的新冠滅活疫苗正式上市，為中國第3個獲批附條件上市的新冠疫苗，料年產量可達1億劑次。

國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗正式上市。（長江日報）

報道指，首批疫苗今日已經「下線發出」。中國生物武漢所已建成新冠滅活疫苗生物安全廠房，經國家有關部門檢查和認證後，已投入規模化生產。

據此前報道，中國生物武漢所公布，新冠滅活疫苗接種後安全性良好，兩針免疫程序接種後，疫苗接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.06%，保護效力為72.51%。

國藥集團旗下有兩款滅活疫苗，另一款是由中國生物北京生物製品研究所研發，在去年12月已獲批條件上市。

自去年7月16日起，中國生物武漢所在阿聯酋等多個國家開展新冠滅活疫苗第三期臨床試驗，該試驗採用「國際多中心、隨機、雙盲、安慰劑平行對照設計」，上述數據是經統計分析的三期臨床試驗期中分析數據結果，該結果達到世界衛生組織相關技術標準及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。

（綜合報道）