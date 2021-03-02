內地新版醫保目錄施行　三款國產抗癌藥齊降價　最高降幅達85%

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-02 10:12

3月1日，2020年國家醫保目錄正式施行。根據此前國家醫保局公布的消息，與往年相比，2020年醫保目錄調入藥品數量最多，惠及領域最為廣泛，其中就包括腫瘤免疫治療藥物PD-1單抗。 國家醫保目錄2019年已納入信達生物製藥的抗癌藥物「信迪利單抗」。據《澎湃新聞》報道，這份最新的醫保目錄則將其他3款國產PD-1單抗藥物全部納入，3款藥物的降價幅度均在70%以上，最高降幅達到85%。

多類癌症患者受惠

報道指，百濟神州自主研發的PD-1單抗替雷利珠單抗注射液（商品名：百澤安）是受益藥物之一，醫保報銷前的新價格低至100mg每支2180元（人民幣．下同），價格降幅達到80%，年治療費用不到7.5萬元。

此次百澤安共有兩項適應症被納入醫保，包括用於治療「復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤」和「局部晚期或轉移性尿路上皮癌」，這兩個癌症的患者符合醫保報銷適應症，其年治療負擔將更低。但該藥今年1月新獲批的適應症「晚期鱗癌非小細胞肺癌」，則未被加入醫保目錄，無法享受報銷優惠，但患者可以享受每支2180元的新價格。

年治療費用低至數千元

作為另一款被收錄的藥物，恆瑞醫藥的卡瑞利珠單抗（商品名：艾瑞卡）擁有肝癌、食管癌、肺癌、淋巴瘤4大適應症，均屬中國的高發瘤種。該藥200mg規格從每支19800的原價降至每支2928元，降幅達到85%。以淋巴瘤兩周一次的治療方案，其年治療費用是7萬元左右。

內地醫保此次調降藥物價格，料將有多類癌症患者受惠。（資料圖片）

據悉，艾瑞卡在局部地區的報銷比例可達到80%，也就是說，患者自費部分僅需要585元。如果一個患者按照3周一次的治療方案用藥，一年需要用16支，那麼年治療費用僅9360元，不到1萬元。

至於第三種被收錄的藥物——君實生物的特瑞普利單抗（商品名：拓益），其240mg（6ml）規格報價2100.97元，降幅超過70%，年治療費用不到5.5萬元。按照上市之初的價格是7200元，一年使用26支，年治療費用高達18.72萬元。

（澎湃新聞）