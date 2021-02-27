習近平：中國建成功能完備社會保障體系　基本醫保覆蓋13.6億人

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-27 17:05

據新華社報道，周五（26日）下午，中共中央政治局就完善覆蓋全民的社會保障體系進行第二十八次集體學習。中共總書記習近平在主持學習時強調，社會保障是保障和改善民生、維護社會公平、增進人民福祉的基本制度保障，要加大再分配力度，強化互助共濟功能，把更多人納入社會保障體系，為廣大人民群眾提供更可靠、更充分的保障。 習近平亦提到，目前，中國以社會保險為主體，包括社會救助、社會福利、社會優撫等制度在內，功能完備的社會保障體系基本建成，基本醫療保險覆蓋13.6億人，基本養老保險覆蓋近10億人，是世界上規模最大的社會保障體系。

習近平指，要加大再分配力度，強化互助共濟功能，把更多人納入社會保障體系。（新華社）

習近平指出，中共十八大以來，中共中央把社會保障體系建設擺上更加突出的位置，對中國社會保障體系建設作出頂層設計，推動中國社會保障體系建設進入快車道。隨着中國社會主要矛盾發生變化和城鎮化、人口老齡化、就業方式多樣化加快發展，社會保障體系仍存在不足，必須高度重視並切實加以解決。

習近平說，社會保障關乎人民最關心最直接最現實的利益問題。要樹立戰略眼光，順應人民對高品質生活的期待，適應人的全面發展和全體人民共同富裕的進程，不斷推動幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶取得新進展。要增強風險意識，研判未來中國人口老齡化、人均預期壽命提升、受教育年限增加、勞動力結構變化等發展趨勢，提高工作預見性和主動性。

習近平表示，目前，中國基本醫療保險覆蓋13.6億人，基本養老保險覆蓋近10億人。（網上圖片）

習近平強調，中國社會保障制度改革已進入系統集成、協同高效的階段。要強化問題導向，緊盯老百姓在社會保障方面反映強烈的煩心事、操心事、揪心事，不斷推進改革。要加快發展多層次、多支柱養老保險體系，更好滿足人民群眾多樣化需求。要推動基本醫療保險、失業保險、工傷保險省級統籌，進一步明確中央和地方事權和支出責任。要把農村社會救助納入鄉村振興戰略統籌謀劃，健全農村社會救助制度，完善日常性幫扶措施。要健全農民工、靈活就業人員、新業態就業人員參加社會保險制度，健全退役軍人保障制度，健全老年人關愛服務體系，完善幫扶殘疾人、孤兒等社會福利制度。要堅持不懈、協同推進「三醫聯動」，推進國家組織藥品和耗材集中帶量採購改革，深化醫保支付方式改革，提高醫保基金使用效能。

習近平表明，要從立法、執法、司法、守法各環節加強社會保障工作，在法治軌道上推動社會保障事業健康發展。依法落實各級政府和用人單位、個人、社會的社會保障權利、義務、責任。要以零容忍態度嚴厲打擊欺詐騙保、套保或挪用貪佔各類社會保障資金的違法行為，守護好人民群眾的每一分「養老錢」、「保命錢」和每一筆「救助款」、「慈善款」。

習近平稱，要完善社會保障管理體系和服務網絡，在提高管理精細化程度和服務水平上下更大功夫，提升社會保障治理效能。要完善社會保險關係登記和轉移接續的措施，健全社會救助、社會福利對象精準認定機制，實現應保盡保、應助盡助、應享盡享。要完善全國統一的社會保險公共服務平台，深入推進社保經辦數字化轉型。要堅持傳統服務方式和智能化服務創新並行，針對老年人、殘疾人等群體的特點，提供更加貼心暖心的社會保障服務。要總結這次疫情防控的成功做法，完善中國社會保障針對突發重大風險的應急響應機制。

習近平最後指，要堅持制度的統一性和規範性，堅持國家頂層設計，增強制度的剛性約束，加強對制度運行的管理監督，在健全覆蓋全民的社會保障體系上不斷取得新成效。

（新華社）