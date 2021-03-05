中國心肺復蘇技術普及率不到1%　政協委員籲增加配置AED

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-05 12:22

AED（即「自動體外除顫器」，又稱「自動體外電擊器」等），是一種便攜式的醫療設備，是可被非專業人員使用的用於搶救心臟驟停患者的醫療設備。在心跳驟停時，能夠在最佳搶救時間的「黃金4分鐘」內，利用AED對患者進行除顫和心肺復蘇，是最有效制止猝死的辦法。 周四（4日）下午，全國政協委員、阜外醫院麻醉中心主任醫師敖虎山表示，中國心肺復蘇技術普及率不到1%，要全民學習心肺復蘇技術，同時，政府要出台政策和立法促進AED的配置。

在心跳驟停時，利用AED對患者進行除顫和心肺復蘇，才是最有效制止猝死的辦法。（新華社）

敖虎山說，心肺復蘇普及率是衡量一個城市文明程度的一項重要指標，普及心肺復蘇和AED配置正逐漸成為社會共識。根據國家相關中心的統計，中國有3.3億的哮喘病病人，每分鐘有1到2人出現院外心臟驟停，搶救時間只有6分鐘，超過這個時間搶救的可能性微乎其微。

敖虎山指，心肺復蘇是一項由麻醉醫生發明的重要急救技術，心臟驟停患者如果得不到及時搶救復蘇，4到6分鐘後會造成腦和其他人體重要器官組織的不可逆的損害，甚至死亡。若及時採取正確的復蘇措施，患者有可能被挽回生命並得到康復，因此心臟驟停後的心肺復蘇必須在現場立即進行。在醫院內主要由醫護人員來實施心肺復蘇，但是80%的心臟驟停發生在醫院以外，第一目擊者如果能及時正確實施心肺復蘇，對於挽救一個生命十分重要。

敖虎山稱，近年來，中國不少城市也在積極推廣配備AED，2017年，廣東省深圳市推出「公眾電除顫計劃」，由政府財政出資購置5000台AED， 3年來已經配置了5000台，而且成功搶救了23例病人23個家庭，並規劃在未來五年到十年，將達到每10萬人300台的配置。

敖虎山說，中國心肺復蘇技術普及率不到1%，仍然有10億人需要心肺復蘇技術普及。（視覺中國）

敖虎山建議，在現階段中國心肺復蘇普及率較低的情況下，要讓更多的人學習心肺復蘇，讓更多的人敢於去救人。他介紹指，2015年，他帶領心肺復蘇普及團隊在全國進行心肺復蘇普及，5年來累計培訓了近100餘萬人。疫情期間，開啟了線上模式。

敖虎山說，「中國心肺復蘇技術普及率不到1%，發達國家有60%，中國仍然有10億人需要心肺復蘇技術普及，這是與每個家庭和每個人都息息相關的技術，它不單是一個急救技術，它確實代表了國家社會的文明程度和公民的責任感」。

（第一財經）