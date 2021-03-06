兩會2021｜政協委員：中國醫療系統等屢遭入侵　應建網絡安全機制

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 10:50

據《環球時報》周五（5日）報道，全國政協委員、安天科技集團董事長、首席技術架構師肖新光透露，在抗擊疫情期間，中國的衛生醫療系統、疫苗研究機構、科研院所等頻繁遭遇網絡入侵攻擊，曾發生過多宗重要信息或科研成果被竊取的事件。在邊界衝突中，相關國家頻繁進行網空威脅活動，妄圖竊取中國和其他周邊國家政治、經濟、軍事、科技等方面信息。 他建議，國家網絡安全能力的建設需要建立起，網空技術裝備和戰備物資的分級戰略存儲和相應戰備運維機制。

肖新光表示，在抗擊疫情期間，中國衛生醫療系統、疫苗研究機構、科研院所等遭網絡入侵攻擊。（網上圖片）

肖新光稱，當前網絡空間已經是大國博弈和地緣安全競合的常態化對抗領域，網絡空間安全風險與其他傳統安全和非傳統安全風險交叉轉化、傳遞疊加，可以構成連鎖反應。當前有超級大國將網絡空間視為「影響塑造對手行為」、「為對手創造即時困境」的持續交戰空間。在軍事領域，將陸域、海域、空域、太空域等物理域，網絡、電磁空間等信息域和輿論、心理、決策、民心等認知域融合在一起，提出「多域作戰」理念，構成遠比此前單域風險嚴峻的安全挑戰；同時提出「向前防禦」、「分層威懾」等理念，妄圖進一步壓迫中國國際生存空間和侵害中國發展利益。

被問及中國網絡安全防護能力建設情況發展如何時，肖新光表示，近幾年，中國網絡安全防護能力建設已有較大進展，重要信息系統和關鍵信息基礎設施可以應對一般性安全風險，但依然並不足以應對重大社會風險和地緣安全風險在網絡空間的投射。此外，中國在網絡安全和信息化領域發展不平衡顯得尤為突出，不同領域發展水平已經「代差化」，發展失衡會導致國家戰略安全能力的失衡。

近幾年，中國網絡安全防護能力建設已有較大進展。（視覺中國）

肖新光指，網絡安全的發展包括國家安全、社會安全、政企機構安全和個人安全等多個層面，每個層面都有需要應對和解決的問題。比如在網空國家安全能力層面需要一次戰略能力重塑，社會公共安全能力需要進一步增強，政企機構安全能力需要改進、個人安全和隱私保障水平需要進一步提升。若防禦能力不足，則會導致高級威脅行為體持續攻擊中國網絡和獲取信息，同時，一些行業、機構甚至個人將迅速成為重點入侵攻擊目標。

至於應該如何應對網絡安全風險，肖新光說，要全面規劃指引、預算保障、問責落實，提升政府央企網絡安全防護水平；構建優勝劣汰的產業發展環境和規則等。也需要強化網絡安全應急戰備機制和能力建設，形成可以快速組織的彈性能力層次體系和相應的資源池。他建議在應急戰術動作上，可以基於階段性重大社會風險和地緣安全風險進行預測推演，對可能遭遇高級別網絡入侵攻擊的目標行業、地域和人員等形成動態清單和調整機制，實現重點機動布防。並實現信息留存、證據固化、威脅誘捕等機制，有效發現攻擊線索、獲取攻擊載荷；通過推動情報共享和聯動機制，聯合分析、協同溯源，確定攻擊組織，必要時予以披露曝光，形成威懾。

（環球時報）