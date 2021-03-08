兩會｜發改委：放寬個別超大城市外的落戶限制　實現「願落盡落」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-08 17:50

國家發展改革委副主任胡祖才8日（周一）在國新辦新聞發布會表示，城鎮化是現代化的必由之路，將繼續降低落戶門檻，實現「願落盡落」，並放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度，推動穩定就業居住的農業轉移人口有序落戶。

國家發展改革委副主任胡祖才在國新辦新聞發布會表示，城鎮化是現代化的必由之路，將繼續降低落戶門檻。（中新社）

胡祖才表示，十八大以來，中國新型城鎮化建設取得了重大歷史性成就，農業轉移人口加快融入城市，常住人口城鎮化率和戶籍人口城鎮化率分別超過60%、45%，1億農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶目標順利實現，「19+2」城市群格局基本確立。

胡祖才指出，「十四五」時期，中國城鎮化率處在60%-70%之間，這個階段處於較快發展的中後期，也是全面轉型的關鍵期，要堅持走中國特色新型城鎮化道路，深入推進以人為核心的新型城鎮化戰略，全面提升城鎮化發展質量。

胡祖才稱，要深化戶籍制度改革，放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制。（新華社）

胡祖才稱，要深化戶籍制度改革，有序推進農業轉移人口市民化。目前仍有2億多農業轉移人口沒有在城市落戶，部分已經落戶的還存在市民化質量不高的問題，推進農業轉移人口市民化仍是新型城鎮化的首要任務。

胡祖才表示，將繼續降低落戶門檻，實現「願落盡落」。放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度，推動穩定就業居住的農業轉移人口有序落戶。城區常住人口300萬以下的城市，要全面取消落戶限制，確保外地與本地的農業轉移人口進城落戶標準一視同仁。

胡祖才指，至於城區常住人口300萬至500萬的大城市，落戶條件要全面放寬；城區常住人口500萬以上的超大特大城市，要完善積分落戶政策，鼓勵有條件的城市取消年度落戶名額限制。

根據資料，超大城市是指城區常住人口超過1000萬的城市，目前中國有6城的人口超過1000萬，這6個城市分別是北京、上海、廣州、深圳、天津和重慶。