兩會2021｜人大代表倡設立國家「漢服日」　傳承準確漢文化

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-08 15:36

在3月5日，十三屆全國人大四次會議開幕。全國人大代表、湘繡非遺傳承人成新湘提交了一份《關於設立國家「漢服日」的建議》議案，建議每年三月初三定為中國漢服日。

全國人大代表、湘繡非遺傳承人成新湘。（紅網）

成新湘指，目前中國在漢服文化方面主要存在以下兩個問題。其一，目前漢服及相關漢文化活動缺乏官方紀念性節點備書，相關機構及社會團體推動力度有限，缺乏社會上大眾普遍的承認和支持。

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其二，宣傳力度有限，民眾對於因漢服而延伸的這種由點及面的漢文化了解甚少，弘揚中華傳統文化缺乏推手和宣傳。

成新湘建議，農曆三月初三是中華民族始祖黃帝的誕辰，也是古代節日上巳，可擬定每年三月初三定為中國漢服日。其次，完善漢服及相關漢文化的知識梳理及傳播，漢服日設立旨為通過漢文化中最易讓大眾接受點，激發群眾民族意識，完整保留傳承準確的漢文化。

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成新湘又建議，培育市場上相關企業，扶持漢文化相關龍頭企業，借企業之力進一步加強漢文化傳播的力度，與此同時開發出因漢文化興起的相關產業。最後，設立相關政府監管部門，輔助、幫扶、監督社會團體和相關企業、機構在漢文化傳播上的相關行為。