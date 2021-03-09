新冠肺炎｜國家醫保局：去年累計結算新冠患者醫療費28.4億元

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-09 11:06

據國家醫保局微信公眾號消息，2020年各地醫保部門向新冠肺炎患者定點收治機構預撥專項資金194億元（人民幣，下同），全年累計結算新冠肺炎患者醫療費用28.4億元。

國家醫保局指，2020年全年累計結算新冠肺炎患者醫療費用28.4億元。（資料圖片）

在基本醫療保險方面，截至2020年底，全口徑基本醫療保險參保人數逾13億人，參保覆蓋面穩定在95%以上。全年基本醫療保險基金（含生育保險）總收入、總支出分別為24638.61億元、20949.26億元，年末基本醫療保險（含生育保險）累計結存31373.38億元。

此外，2020年國家醫保局累計資助7837.2萬貧困人口（含動態調出）參加基本醫療保險，資助參保繳費支出140.2億元，人均資助178.9元，參保率穩定在99.9%以上。各項醫保扶貧政策累計惠及貧困人口就醫1.8億人次，減輕貧困人口醫療費用負擔1188.3億元。

2020年，國家組織開展第二批、第三批藥品集中帶量採購，共覆蓋87個品種，中選產品平均降價53%；開展國家組織冠脈支架集中帶量採購，中選價格從均價1.3萬元左右下降至700元左右。同時，各省普遍以獨立或聯盟方式開展藥品、醫用耗材集中帶量採購，涉及229種藥品、19類醫用耗材。

在疫情防控和減徵緩繳方面，為減輕企業負擔，支持復工復產，階段性減半徵收職工醫保單位繳費，2-7月份為975萬家參保單位累計減徵1649億元，其中為企業減徵超1500億元。為全力做好疫情防控工作，各地醫保部門向新冠肺炎患者定點收治機構預撥專項資金194億元，全年累計結算新冠肺炎患者醫療費用28.4億元，其中，醫保基金支付16.3億元。