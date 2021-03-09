內地推「國際旅行健康證明」 　通過微信申請、顯示疫苗接種情況

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-09 11:02

新冠肺炎疫情在全球蔓延，為推動世界經濟復蘇與跨境人員往來便利，中國推出「國際旅行健康證明」。這款證明的微信小程序於周一（8日）正式上線，可以顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。

國務委員兼外交部長王毅日前在兩會上宣布，為落實國家主席習近平提出的健康碼國際互認倡議，中國推出國際旅行健康證明電子文件，在充分保護個人隱私前提下，實現核酸檢測和疫苗接種等信息的相互驗證，助力安全有序的人員交往。

據介紹，中國版「國際旅行健康證明」可顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗真並讀取個人相關信息。除電子化展示外，還可以列印成紙質版。

獲取國際旅行健康證明可通過兩種方式。第一種方式是打開微信，通過掃描官方渠道推出的QR Code（二維碼）進入小程序，選擇「查看及出示國際旅行健康證明」；第二種方式是在微信小程序中搜索「防疫健康碼國際版」獲得小程序入口，然後同樣選擇「查看及出示國際旅行健康證明」。首次登錄前，需根據程序提示進行個人身份認證及護照等旅行證件認證。

外交部微信公號「領事直通車」指出，隨著愈來愈多的國家與中國達成健康證明互認安排，中國版「國際旅行健康證明」將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮作用。

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為了緩解因疫情而陷於停滯的跨境人員交流，疫苗接種證明互認一直備受關注。全球新冠疫苗接種率增加後，歐盟、新加坡、泰國和韓國均計劃推出「疫苗護照」（Vaccine passport），讓已接種疫苗的人群恢復某種程度的正常生活。

以色列是全球首個推出正式「疫苗護照」的國家，在以色列接種兩劑疫苗的人可以獲得「綠色護照」（Green Passport）。以色列政府也和希臘、塞浦路斯簽署協議，兩國公民如果接種了新冠疫苗，憑藉相應證明即可無限制在對方國家旅行，不須提供核酸檢測結果，也不用隔離。

目前世衛組織支持新冠疫苗電子證明可以高效準確地記錄接種信息，但不建議將接種證明作為旅行要求。世衛緊急事務負責人瑞安（Mike Ryan）周一指出，現階段並不是全球各地都有足夠的疫苗，如果在所有人還未能公平獲得疫苗的時候，就以是否接種疫苗作為人們能否出行的基礎，將進一步加深不平等和不公平。

世衛組織同時認為，疫苗接種證明需要確保接種記錄的隱私性，並確保疫苗接種證明能在不同平台上被讀取出來，因此正在建立此類證明的標準和技術基礎。

（綜合報道）