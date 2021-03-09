華企「戴口罩人臉識別」比賽奪冠　能應付不同類型顏色遮擋程度

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-09 16:45

美國一間有全球184間企業參與的「戴口罩人臉識別」大型技術比賽「NIST-FRVT」，來自中國上海的「芯翌科技」獲得全球第一。 該公司的AI系統所識別的人臉與模型完全一致，且泛化能力極高，能應付不同類型、顏色，以及遮擋程度的口罩，戴口罩對系統的干擾幾乎可忽略不計。

芯翌科技能應付不同類型、顏色，以及遮擋程度的口罩，戴口罩對系統的干擾幾乎可忽略不計。（芯翌科技官方網站）

據介紹，NIST-FRVT由美國國家標準與技術研究院（NIST）主辦，特點是有非對外公開、提交頻率嚴格限制、計算時間嚴格限制等諸多嚴苛要求，被公認為是全球標準最嚴、最具權威的人臉識別算法評測，素有「人臉識別黃金賽事」之稱。

芯翌科技的研發副總裁都大龍稱，芯翌具備系統化的AI生產能力，包括對於電腦視覺、深度學習和人臉識別問題的深刻理解，以及以「演算法工廠」為核心系統的AI基礎設施，且有以軟件2.0為核心的AI研發方式。

特別是「演算法工廠」，芯翌科技通過全棧式的人工智能基礎設施，使得演算法研發全流程不斷自動化，愈來愈快地訓練、迭代和優化整個系統。以人臉識別為例，芯翌科技的AI基礎設施可在數千萬個ID、數億人臉圖片情況下，達到數百張GPU卡規模的分佈式線性加速訓練性能，同時將數據採集、標註、應用、部署全流程打通形成高效閉環。

報道更稱，為了助力解決當前中國人臉識別領域的數據與標準混雜的問題，進一步推動行業的進步與發展，芯翌科技將會基於參賽過程和優化經驗，與清華大學聯合推出全球最大的公開人臉數據集，以及基於此數據集的一系列基準。

（綜合報道）