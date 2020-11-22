內地「人臉識別首案」宣判：逼客刷臉入閘違法　動物園需賠錢刪相

去年浙江理工大學特聘副教授郭兵，因不願意接受「杭州野生動物世界」辦理年卡入園須人臉識別的規定，將後者告上法庭。該案去年11月被杭州富陽法院受理，成為中國消費者起訴商家的 「人臉識別第一案」。 杭州富陽法院20日（上周五）一審判決，法院認為動物園「收集人臉識別信息，超出了必要原則要求，不具有正當性」，判決野生動物世界賠償郭兵1038元（人民幣．下同），刪除郭兵辦理指紋年卡時提交的包括照片在內的面部特徵信息等。

杭州野生動物世界園內的海報顯示，年票持有人需以人臉識別入園。（《錢江晚報》）

據悉，郭兵在2019年4月27日購買一張杭州野生動物世界年票，費用是1360元，有效期為1年，他可在有效期內持卡並經指紋驗證後不限次數入園遊覽。

然而，2019年10月17日，郭兵收到杭州野生動物世界一則短訊通知：「尊敬的年卡用戶，系統升級為人臉識別入園，原指紋識別已取消，即日起，未註冊人臉識別用戶將無法正常入園。」經核實為真後，郭兵表示不同意進行人臉識別並要求退卡，雙方協商未果。郭兵認為，杭州野生動物世界行為違反《消費者權益保護法》，進而向法院提起侵權之訴。

郭兵又認為，面部特徵等個人生物識別信息屬於個人敏感信息，一旦被非法提供或者濫用，極易損害消費者權益。

人臉識別衍生出不少私隱憂慮。（資料圖片）

法院宣判稱，園方在經營活動中使用指紋或人臉等生物識別技術，無違反法律，但在合同履行期間，把原本的指紋識別入園方式單方面改為人臉識別，則是違約行為，園方必須賠償郭兵損失共1038元、刪除照片等個人資料，但駁回郭兵提出的確認野生動物世界店堂告示、短信通知中相關內容無效等其他訴訟請求。

郭兵認為一審判決有矛盾，法院一方面認定收集人臉信息沒有必要，因此要刪除，但另一方面又認為不構成欺詐。所以會研究上訴。

（綜合報道）