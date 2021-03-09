新冠肺炎｜內地用肛拭子檢測惹議　官方再強調非針對所有入境人員

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-09 15:51

新冠肺炎疫情仍然持續，不少人都因為工作、曾接觸確診者等原因要接受檢測，當中又以深喉唾液、鼻咽拭子等病毒檢測方法最為大眾熟悉。然而，日方本月初要求中方不要對日本赴華人員進行肛拭子檢測，令「肛拭子檢測」備受大眾關注。 到底病毒檢測為何要增加以肛拭子的方式採樣？此類檢測主要針對哪些人群？本文將一一拆解。

網傳的肛拭子採樣方法。（微博）

新冠病毒檢測為何增加肛拭子採樣？

根據官方的「中國互聯網聯合辟謠平台」指出，國家衛健委官方公眾號「健康中國」已經表明，肛拭子檢測可以在一定程度上提高新冠病毒感染者的檢出率，且等候檢測結果出爐的時間較短。同時，有少部分病例在病程後期臨床症狀改善，鼻咽拭子檢測轉為陰性後，肛拭子檢測仍持續呈陽性的情況。

因此，增加肛拭子檢測可以提高檢出率，有效降低假陰性的概率，減少漏診情況。

肛拭子採樣：派發一根獨立包裝細棉花棒和收集管。（微博圖片）

肛拭子檢查如何進行？

「中國互聯網聯合辟謠平台」稱，根據《新型冠狀病毒肺炎實驗室檢測技術指南》介紹，肛拭子採樣有3個步驟，首先用消毒棉拭子插入肛門3至5厘米處，其次在肛門內旋轉棉拭子後拔出，最後放入採樣管中。

肛拭子檢測有幾點要注意，包括採樣前要做好清潔，痔瘡、肛周膿腫、肛門糜爛或潰瘍、剛做完肛腸科手術者不適合做肛拭子。為使採樣者放心，採樣機構是要確保其隱私安全。

「中國互聯網聯合辟謠平台」強調，很多人對肛拭子檢測心生恐懼，「事實上，與鼻咽拭子或口咽拭子相比，肛拭子並沒有太多生理上的不適」。

肛拭子採樣病毒檢測主要針對哪些重點人群？

「中國互聯網聯合辟謠平台」並提到，目前肛拭子採樣檢測暫時主要用於集中隔離點的觀察人群、醫院發燒門診中高度懷疑的人群、有消化道症狀的人群、入境人員等重點人群的檢測。肛拭子檢測並非針對所有入境人員，而是根據具體情況綜合判斷，其中包括其健康狀況、同航班人員病毒檢測情況，以及是否來自或者途經疫情嚴重的國家或地區等情況。

（中國互聯網聯合闢謠平台）