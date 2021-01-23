新冠肺炎｜北京部分核酸檢測增肛拭子　專家：提高檢出率減少漏診

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-23 12:00

內地的新冠肺炎疫情持續，北京近日出現多宗本地確診病例，大興區、西城區和東城區已先後宣佈組織區域內全員核酸檢測。 北京市政府日前召開防疫記者會時透露，已對一名9歲無症狀感染者所在學校全體學生、教職工等進行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。 對於核酸檢測，目前最普遍的採樣方式是咽拭子，為什麼還要增加肛拭子？有內地專家解釋，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

目前最普遍的核酸檢測採樣方式是咽拭子。圖為1月20日，在北京市大興區龐各莊鎮一處核酸檢測點，醫護人員為參加核酸檢測的人員進行採樣。（新華社）

根據國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒肺炎實驗室檢測技術指南》，肛拭子採樣方式如下：

用消毒棉拭子輕輕插入肛門3～5cm，再輕輕旋轉拔出，立即放入含有3～5ml病毒保存液的15ml外螺旋蓋採樣管中，棄去尾部，旋緊管蓋。

據悉，北京在1月18日新增1宗無症狀感染者為9歲男童。1月20日，北京新冠防控新聞發佈會介紹，已對病例所在學校全體學生、教職工等全部進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測，已完成1298人的採樣工作，採集樣本5192份。

很多人對增加肛拭子檢測表示疑惑。對此，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾接受內媒採訪時介紹，在做新冠肺炎篩查時，主要採用口咽拭子核酸檢測，原因是方便快捷，適合大規模篩查。鼻咽拭子做新冠核酸檢測的準確率比口咽拭子高一些，但人體感覺不太舒服。

肛拭子採樣：派發一根獨立包裝細棉花棒和收集管。（微博圖片）

糞便或肛拭子核酸陽性持續時間更長

李侗曾稱，對於一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到。而通過研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

但考慮到肛拭子採集不如咽拭子便捷，李侗曾表示，目前只對隔離點等重點人群同時採集咽拭子和肛拭子。新冠肺炎感染者血清抗體持續時間更長，大部分可以超過半年，必要時還會對重點人群加測血清抗體，目的也是提高檢出率，降低假陰性的概率。

有網民在微博分享了肛拭子採樣經歷：