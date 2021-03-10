新冠肺炎｜中國「春苗行動」助海外公民打疫苗　澳洲間接否定計劃

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-10 21:46

國務委員兼外長王毅日前宣布，中國將推出「春苗行動」，協助海外的中國公民接種新冠疫苗。對此，澳洲媒體SBS周三（10日）引述澳洲衛生部發言人報道指，所有於該國供應的疫苗均須通過當局檢測，以確保其安全有效。報道稱，澳方的回應等同間接表示，中國在當地境內設立疫苗接種點的計劃並不可行。

王毅周日在全國人大會議記者會上表示將開展「春苗行動」。（中新社）

王毅周日（7日）在全國人大會議記者會上表示，為積極協助和爭取為海外同胞接種國產或外國疫苗，將開展「春苗行動」，又指現時已有逾50個國家正陸續將中國公民納入本國的疫苗接種計劃，還有不少中國公民正在當地依法接種中國疫苗。他同時指出，中方下一步準備在具備條件的國家設立國產疫苗地區接種點，提供服務予周邊國家有需要的同胞。

對此，澳洲衛生部發言人表示，所有在當地供應的疫苗均必須通過當局檢測，又提及目前只有輝瑞及阿斯利康生產的疫苗，獲澳洲醫藥用品監管局（TGA）批准在當地使用。報道稱，這等同間接表示中方的計劃不可行。

另外，澳洲衛生部表示，居住在該國的所有人都可以免費接種疫苗，政府的目標是在今年盡可能為最多的人接種疫苗，而合資格的群體亦包含持臨時簽證的人士、難民、尋求庇護者、身處拘留中心及被取消簽證的人士在內。

（SBS）