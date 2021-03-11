環球網：兩名在華被拘加國公民涉危害中國國家安全　近期將一審

撰文： 鄭子健 最後更新日期： 2021-03-11 23:00

據官媒「環球網」3月11日援引消息人士稱，加拿大籍人員康明凱（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor）因涉嫌危害中國國家安全犯罪，於2020年6月被提起公訴，中國司法機關將於近期對上述案件進行一審。

2018年12月孟晚舟在加拿大被捕之後，兩名身處中國的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與斯帕弗（Michael Spavor）先後傳出遭中方扣留的消息，外交部於2019年5月證實兩人被捕，其中康明凱涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，斯帕弗則是涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪。外界懷疑兩人被捕與中方不滿加拿大拘捕孟晚舟有關。

北京方面則指他們涉嫌危害中國國家安全而被起訴，稱中國司法機關依法獨立辦案，並充分保障二人合法權利，同時一直稱孟晚舟在沒有違反法律，批評加拿大任意逮捕和拘押外國公民。

孟晚舟事件後，中方以「涉嫌危害國家安全」為由拘捕加拿大前外交官康明凱（右）及商人斯帕弗（左）。（資料圖片）

拜登：支持兩名加拿大公民獲釋

中國與加拿大關係持續緊張，加國外長商鵬飛於去年12月9日發表聲明，再次指摘中國搞「任意拘押」，中國駐加拿大使館對此表示強烈不滿和堅決反對。

至今年2月23日，美國總統拜登（Joe Biden）23日與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）舉行視像會談時，重申支持兩名被中國拘留的加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）獲釋。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月26日表示，美國與加拿大堅定站在一起，堅持立即無條件釋放兩名被中國拘留的加拿大公民。

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