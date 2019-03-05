中國外交部：康明凱案有重大進展　能夠披露的信息已對外披露

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）去年年底被中國政府以涉嫌從事危害中國國家安全活動為由拘捕。中國官媒《環球時報》引述有關部門稱，康明凱自2017年以來竊取、刺探中國敏感信息和情報；斯帕弗則向他提供情報。 中國外交部今日表示，康明凱案有重大進展，但能夠披露的信息已對外披露。

中國外交部發言人陸慷表示，網上已經披露的有關部門提供的信息，重點介紹加拿大公民康明凱涉嫌非法刺探、竊取中國國家秘密和情報的有關案件情況。

他續指，根據有關方面披露的情況，案件偵辦取得重要進展，至於案件是否還涉及到其他人員、因素，還有是否涉及中國公民，辦案機關正在依法繼續辦理此案，能夠披露的相關信息現已對外披露。

官媒：康明凱涉竊取刺探中國情報 斯帕弗是其重要關係人

《環球時報》早前報道引述有關部門稱，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感信息和情報。斯帕弗是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。康明凱的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國法律。

有關部門强調，中國是法治國家，將堅決打擊嚴重危害國家安全的違法犯罪活動，同時，嚴格依法辦案、文明辦案，充分保障康明凱及斯帕弗的各項合法權利，依法安排領事探視等相關事宜。辦案部門將根據案件辦理情况，適時啓動下一步司法程序