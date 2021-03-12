新冠肺炎｜塞爾維亞宣布成為歐洲首個生產國藥疫苗的國家

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-12 17:18

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）周四（11日）宣布，塞爾維亞將成為歐洲首個生產中國國藥集團新冠疫苗的國家，並稱這對該國而言是非常好的消息。

武契奇在與阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德會面後表示，塞爾維亞將於兩星期內簽署協議，建立由中國和阿聯酋共同出資、一個全新的疫苗工廠，並將自10月15日起投產。他又指一旦工廠建好，塞爾維亞將為周邊國家提供疫苗，「今晚我意識到，我們將需要給周邊地區提供疫苗，即使是以成本價」。同日，塞爾維亞創新與科技發展部門負責人波波維奇還宣布，塞爾維亞計劃於5月20日開始俄羅斯衛星-V疫苗的本地生產。

1月16日，首批來自中國的100萬劑新冠肺炎疫苗運抵塞爾維亞貝爾格萊德。當天，武契奇（右）和中國大使陳波（左）赴機場等候迎接。（網絡圖片）

據報道，巴爾幹地區西部的一些相對貧窮的國家，此前被排除在歐盟的疫苗接種計劃之外。而截至目前，中國已向塞爾維亞輸送三批新冠疫苗，其中首批100萬劑支中國國藥滅活疫苗在今年1月16日抵達貝爾格萊德，當時武契奇冒着零下7度的天氣，親自率領一眾政府官員在停機坪迎接。至於第三批國藥疫苗則於本月5日運抵當地，武契奇同樣親赴機場迎接。值得一提的是，當日正是武契奇的生日。

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（環球網）