拜登政府將升級限制華為　中國批評美國不擇手段打壓

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-12 19:29

消息稱，美國拜登（Joe Biden）政府將進一步限制華盛頓相關企業向華為供應可用於5G設備的產品。對此，北京回應稱，事實證明美國不可靠。

3月12日，中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅指出，「美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。」

他說道，「事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家，這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。」

趙立堅敦促指，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。

路透社3月12日報道稱，拜登政府近期修訂向華為出售產品的有關企業的許可，此舉進一步限制了這些企業供應可用於5G設備的產品。

華為受美國一系列制裁打擊後，智能手機出貨量不斷下降，根據最新統計，其排名已從全球第1跌至第6。（Getty）

報道援引兩名消息人士透露，上述變化可能會破壞這些企業與華為簽訂的現有合約，這些合約原本是基於這些供應商此前獲批的許可，但修訂許可後，他們可能無法繼續履行當前合約。

美國2019年5月以國家安全為由將華為列入貿易實體清單，這實際上禁止了美國公司向華為出售必要的美國技術。

其實美國商務部在稍早前的表態就已有徵兆，3月4日，美國新任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在談及華為時，曾表示將「充分」利用實體清單，繼續把華為留在清單中。

路透社認為，這表明，拜登政府正強化對華為出口的強硬立場。