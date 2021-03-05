封殺華為｜美國商務部長雷蒙多一改口風　稱充分利用實體清單

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-05 10:26

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）稱面對包括華為及中興等中國企業，會充分利用所有已在使用的工具。

美國全國廣播公司（MSNBC）3月4日播出美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的訪問，她一改之前在國會任命聽證會上模糊的態度。她在訪問中表示，將充分利用已在使用的、有力的監管工具，限制美國科技及產品流向中國設備電訊商華為及其他公司。

美國參議院以84票對15票批准羅德島州長雷蒙多出任美國商務部長。她在任命聽證會上拒絕承諾維持將華為載列於實體清單。

她向全國廣播公司說：「中國的電訊公司——它們的行為對美國經濟及國家安全的威脅。我們將充分利用（實體清單）。」

美國商務部長雷蒙多2021年3月3日提名正式獲得參議院通過。圖為雷蒙多1月8日在德克薩斯州發表講話。（Reuters）

她說，企業如華為、中興應被列在清單上，「如你看看它們的行為，他們應被視為目標。如有需要，這就是我們將會做的。」

雷蒙多在訪問中表示，特朗普政府對外國鋼鐵和鋁徵收的關稅「有效」。她引述現任總統拜登稱，將對那些政策進行全面的檢視，再決定維持實施是否合理。

她在訪問中亦稱，對中國反競爭行為以及「可怕的」侵犯人權行為追究責任，並使用所有可用的工具來應對北京的行為所造成的「威脅」。