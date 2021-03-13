阿斯利康疫苗｜康泰生物將在內地啟動臨床試驗　深圳廠房上月落成

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-13 18:20

深圳康泰生物去年8月與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）簽署合作協議，引進阿斯利康的腺病毒載體新冠疫苗在中國進行臨床開發、產業化。 內媒《科創板日報》周六（13日）報道稱，康泰生物透露，公司在完成產品技術轉移相關工作後，已對阿斯利康疫苗進行臨床前研究，將會在內地展開這款疫苗的臨床試驗，惟未有詳細說明臨床試驗的具體時間及人群。

報道指，康泰生物強調，其與阿斯利康的合作為技術引進，並非代工生產，將以中國的疫苗監管要求為標準向相關審批部門報批，產品質量完全符合國家要求。

報道還稱，康泰生物表示，假使阿斯利康疫苗項目失敗，腺病毒載體新冠疫苗生產線為病毒類疫苗通用生產線，可用於公司在研產品流感疫苗、手足口病疫苗等病毒類疫苗的生產，「不存在項目閒置報廢的風險。」

今年2月，康泰生物舉行腺病毒載體新冠疫苗廠房落成儀式。（網絡圖片）

去年8月，康泰生物與阿斯利康簽署合作協議，引進腺病毒載體新冠疫苗在國內進行臨床開發、產業化。今年2月，康泰生物舉行腺病毒載體新冠疫苗廠房落成儀式，該廠房位於深圳，可以進行試生產，預計產能可達每年4億劑。除了與阿斯利康合作之外，康泰生物也在研發新冠滅活疫苗。

近日因部分阿斯利康疫苗接種者出現血栓其後死亡，丹麥、挪威、冰島、意大利、奧地利等國已陸續宣布暫停接種阿斯利康疫苗。阿斯利康發言人則表示，已對超過1000萬個安全數據記錄進行分析，沒有證據顯示疫苗在任何特定年齡、性別、批次，或在任何國家中會增加肺栓塞，或深靜脈血栓形成的風險。

世界衛生組織發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，尚不清楚接種疫苗後是否會發生血栓，或者疫苗是造成血栓的原因。她強調，由獨立專家組成的全球諮詢委員會，目前正在評估有關阿斯利康疫苗的報告，將盡快公布結論。